SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600

Артикул: DAN-4978

Площадка SmallRig BUC2496 Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600 для аксессуаров.

Адаптер позволяющий сместить крепление холодный башмак на камере в право не мешая при этом наклону экрана камеры. Устанавливается в горячий башмак камеры и дополнительно фиксируется винтом М 2,5. Изготовлен из алюминия. Вес - 14 г. Совместимость - Sony A6600.