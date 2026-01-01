SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Площадка SmallRig BUC2496 Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600 для аксессуаров.
Адаптер позволяющий сместить крепление холодный башмак на камере в право не мешая при этом наклону экрана камеры. Устанавливается в горячий башмак камеры и дополнительно фиксируется винтом М 2,5. Изготовлен из алюминия. Вес - 14 г. Совместимость - Sony A6600.
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