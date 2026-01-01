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SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600
SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600
SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600
SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600
SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600
SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600
SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600

SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600

SmallRig
Артикул: DAN-4978

Площадка SmallRig BUC2496 Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600 для аксессуаров.

Адаптер позволяющий сместить крепление холодный башмак на камере в право не мешая при этом наклону экрана камеры. Устанавливается в горячий башмак камеры и дополнительно фиксируется винтом М 2,5. Изготовлен из алюминия. Вес - 14 г. Совместимость - Sony A6600.

Описание

SmallRig BUC2496 площадка для аксессуаров Right-Side Shoe Mount Relocation Plate Sony a6600

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