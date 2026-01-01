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SmallRig BSS2403 площадка для установки камеры BMPCC 4K/6K на электронный стабилизатор Offset Kit
SmallRig BSS2403 площадка для установки камеры BMPCC 4K/6K на электронный стабилизатор Offset Kit
SmallRig BSS2403 площадка для установки камеры BMPCC 4K/6K на электронный стабилизатор Offset Kit
SmallRig BSS2403 площадка для установки камеры BMPCC 4K/6K на электронный стабилизатор Offset Kit
SmallRig BSS2403 площадка для установки камеры BMPCC 4K/6K на электронный стабилизатор Offset Kit
SmallRig BSS2403 площадка для установки камеры BMPCC 4K/6K на электронный стабилизатор Offset Kit
SmallRig BSS2403 площадка для установки камеры BMPCC 4K/6K на электронный стабилизатор Offset Kit

SmallRig BSS2403 площадка для установки камеры BMPCC 4K/6K на электронный стабилизатор Offset Kit

SmallRig
Артикул: DAN-4963

Площадка SmallRig BSS2403 для установки камеры BMPCC 4K/6K на электронный стабилизатор Offset Kit.

Опорная площадка с салазками для установки камеры на электронный стабилизатор. Оборудована предохранительными штифтами и резиновыми прокладками. Аксессуар изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 98x72x18 мм. Вес - 116 г.

Описание

Совместимость:

  • Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K
  • Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K
  • DJI Ronin S
  • Zhiyun Crane 2
  • MOZA Air 2

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