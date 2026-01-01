SmallRig 2814 держатель для жесткого диска Mount for LaCie Rugged SSD

Артикул: DAN-4957

Держатель SmallRig 2814 для жесткого диска LaCie Rugged SSD.

Держатель позволяет устанавливать SSD LaCie Rugged на камеру, которая может записывать непосредственно на SSD через порт USB-C. Крепится к клетке, ригу или ручке двумя винтами 1/4". Совместимость - LaCie Rugged. Если используется другой SSD, применяйте универсальный держатель SmallRig для внешнего SSD. Материал - алюминиевый сплав. Вес - 61 г ± 5.