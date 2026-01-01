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SmallRig 2814 держатель для жесткого диска Mount for LaCie Rugged SSD
SmallRig 2814 держатель для жесткого диска Mount for LaCie Rugged SSD
SmallRig 2814 держатель для жесткого диска Mount for LaCie Rugged SSD
SmallRig 2814 держатель для жесткого диска Mount for LaCie Rugged SSD
SmallRig 2814 держатель для жесткого диска Mount for LaCie Rugged SSD

SmallRig 2814 держатель для жесткого диска Mount for LaCie Rugged SSD

SmallRig
Артикул: DAN-4957

Держатель SmallRig 2814 для жесткого диска LaCie Rugged SSD.

Держатель позволяет устанавливать SSD LaCie Rugged на камеру, которая может записывать непосредственно на SSD через порт USB-C. Крепится к клетке, ригу или ручке двумя винтами 1/4". Совместимость - LaCie Rugged. Если используется другой SSD, применяйте универсальный держатель SmallRig для внешнего SSD. Материал - алюминиевый сплав. Вес - 61 г ± 5.

Описание

SmallRig 2814 держатель для жесткого диска Mount for LaCie Rugged SSD

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