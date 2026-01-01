SmallRig 2799 держатель для жесткого диска Mount for LaCie Portable SSD

Артикул: DAN-4956

Держатель SmallRig 2799 для жесткого диска LaCie Portable SSD.

Держатель позволяет устанавливать SSD LaCie Portable на камеру, которая может записывать непосредственно на SSD через порт USB-C. Крепится к клетке, ригу или ручке двумя винтами 1/4". Совместимость - LaCie Portable. Если используется другой SSD, применяйте универсальный держатель SmallRig для внешнего SSD. Материал - алюминиевый сплав. Вес - 52 г ± 5.