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SmallRig 2245B держатель для жесткого диска Samsung T5 SSD Mount
SmallRig 2245B держатель для жесткого диска Samsung T5 SSD Mount
SmallRig 2245B держатель для жесткого диска Samsung T5 SSD Mount
SmallRig 2245B держатель для жесткого диска Samsung T5 SSD Mount

SmallRig 2245B держатель для жесткого диска Samsung T5 SSD Mount

SmallRig
Артикул: DAN-4955

Держатель SmallRig 2245B для жесткого диска Samsung T5.

Держатель позволяет устанавливать SSD Samsung T5 на камеру, которая может записывать непосредственно на SSD через порт USB-C. Крепится к клетке, ригу или ручке двумя винтами 1/4". Совместимость - Samsung T5. Если используется другой SSD, применяйте универсальный держатель SmallRig для внешнего SSD. Материал - алюминиевый сплав. Вес - 63 г.

Описание

SmallRig 2245B держатель для жесткого диска Samsung T5 SSD Mount

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