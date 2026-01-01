SmallRig 2245B держатель для жесткого диска Samsung T5 SSD Mount

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель SmallRig 2245B для жесткого диска Samsung T5.
Держатель позволяет устанавливать SSD Samsung T5 на камеру, которая может записывать непосредственно на SSD через порт USB-C. Крепится к клетке, ригу или ручке двумя винтами 1/4". Совместимость - Samsung T5. Если используется другой SSD, применяйте универсальный держатель SmallRig для внешнего SSD. Материал - алюминиевый сплав. Вес - 63 г.
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