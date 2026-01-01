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SmallRig 2044B площадка для аксессуаров Cold Shoe Extension
SmallRig 2044B площадка для аксессуаров Cold Shoe Extension
SmallRig 2044B площадка для аксессуаров Cold Shoe Extension
SmallRig 2044B площадка для аксессуаров Cold Shoe Extension
SmallRig 2044B площадка для аксессуаров Cold Shoe Extension

SmallRig 2044B площадка для аксессуаров Cold Shoe Extension

SmallRig
Артикул: DAN-4987

Площадка SmallRig 2044B Cold Shoe Extension.

Адаптер с дополнительным холодным башмаком. Крепится винтами 1/4". Дает возможность установки дополнительного оборудования. Выходит за пределы клетки на которую установлен и не блокирует ее кнопки и порты. Изготовлен из алюминия. Размер - 69x20x10 мм. Вес - 20 г.

Описание

SmallRig 2044B площадка для аксессуаров Cold Shoe Extension

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