SmallRig 2044B площадка для аксессуаров Cold Shoe Extension

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Площадка SmallRig 2044B Cold Shoe Extension.
Адаптер с дополнительным холодным башмаком. Крепится винтами 1/4". Дает возможность установки дополнительного оборудования. Выходит за пределы клетки на которую установлен и не блокирует ее кнопки и порты. Изготовлен из алюминия. Размер - 69x20x10 мм. Вес - 20 г.
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