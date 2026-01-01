SmallRig 2044B площадка для аксессуаров Cold Shoe Extension

Артикул: DAN-4987

Площадка SmallRig 2044B Cold Shoe Extension.

Адаптер с дополнительным холодным башмаком. Крепится винтами 1/4". Дает возможность установки дополнительного оборудования. Выходит за пределы клетки на которую установлен и не блокирует ее кнопки и порты. Изготовлен из алюминия. Размер - 69x20x10 мм. Вес - 20 г.