Ready Rig R-001 риг-стабилизатор для съемки фото и видео

Описание

Запатентованная технология Ready Rig использует пружинные приводы стабилизации в четырех точках, а также два регулируемых стержня, что позволяет оператору быть более маневренным и снимать практически с любого ракурса.

С Ready Rig можно получать плавные проходы при съемке «без рук», что в свою очередь, помогает оператору осуществлять фокусировку, зуммирование или другие настройки камеры непосредственно во время съемок.

Инновационная площадка (Monitor Wing Mount) позволяет разместить монитор в максимально удобном для оператора положении, поэтому монитор при любом ракурсе может находиться в зоне видимости оператора.

Страна-прозиводитель – США.