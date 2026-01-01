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Ready Rig R-001 риг-стабилизатор для съемки фото и видео

Ready Rig R-001 риг-стабилизатор для съемки фото и видео

Артикул: NVF-1494

Ready Rig R-001 – риг-стабилизатор американской компании-производителя The Alba Group Ltd. дает операторам свободу передвижения, стабильность и комфорт во время съемки с DSLR и Digital Cinema Cameras. Максимальная нагрузка – до 7 кг. Общий вес системы – около 3 кг.

Эргономичный и регулируемый жилет распределяет вес камеры от рук  на ноги, обеспечивая максимальный комфорт и минимизируя усталость.

Описание

Запатентованная технология Ready Rig использует пружинные приводы стабилизации в четырех точках, а также два регулируемых стержня, что позволяет оператору быть более маневренным и снимать практически с любого ракурса.

С Ready Rig можно получать плавные проходы при съемке «без рук», что в свою очередь, помогает оператору осуществлять фокусировку, зуммирование или другие настройки камеры непосредственно во время съемок.

Инновационная  площадка (Monitor Wing Mount) позволяет разместить монитор в максимально удобном для оператора положении, поэтому монитор  при любом ракурсе может находиться в зоне видимости оператора.

Страна-прозиводитель – США.

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