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Raylab HDSLR Support Rig System Set Kino Rig-2 Set комплект

Raylab HDSLR Support Rig System Set Kino Rig-2 Set комплект

Raylab
Артикул: NVF-784

Raylab HDSLR Support Rig System Set Kino Rig-2 Set – комплект для комфортной видеосъемки на DSLR. В комплект входят трехстворчатые шторки, предотвращающие нежелательную засветку и необходимые, когда нужно отсечь световой поток только с одной какой-то  определенной стороны.

Балансировка камеры по всем системам происходит с помощью быстросъемной площадки.

 

Описание

Предусмотренный комплектацией follow focus имеет плавный ход и специальное покрытие, на котором можно делать отметки точек фокусировки при смене предметов съемки. В комплекте предусмотрен мягкий плечевой упор, с помощью которого значительно разгружается спина и руки, его удобно использовать в качестве третьей точки опоры, а также осуществлять настройку всех компонентов непосредственно под персональные нужды видеооператора.

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