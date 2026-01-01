Артикул: NVF-784

Raylab HDSLR Support Rig System Set Kino Rig-2 Set – комплект для комфортной видеосъемки на DSLR. В комплект входят трехстворчатые шторки, предотвращающие нежелательную засветку и необходимые, когда нужно отсечь световой поток только с одной какой-то определенной стороны.

Балансировка камеры по всем системам происходит с помощью быстросъемной площадки.