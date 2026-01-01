Raylab HDSLR Support Rig System Set Kino Rig-2 Set комплект

Предусмотренный комплектацией follow focus имеет плавный ход и специальное покрытие, на котором можно делать отметки точек фокусировки при смене предметов съемки. В комплекте предусмотрен мягкий плечевой упор, с помощью которого значительно разгружается спина и руки, его удобно использовать в качестве третьей точки опоры, а также осуществлять настройку всех компонентов непосредственно под персональные нужды видеооператора.
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