Manfrotto MVCCL Large DSLR Camera система стабилизации

Описание

Устройство изготовлено из алюминия и представляет собой быстроразьемную регулируемую по высоте раму, которая подходит для крупных зеркальных фотокамер.

Система стабилизации включает в себя реверсивную верхнюю рукоятку, которая может быть перемещена, когда используется адаптер XLR. Ручка может также складываться при упаковке системы и даже может быть переконфигурирована на левостороннее положение.

В системе предусмотрено крепление холодный бошмак, а также 1/4" и 3/8" для установки оборудования.

Для защиты видеокабелей и предотвращения повреждения портов предусмотрен специальный зажим.