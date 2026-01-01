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Manfrotto MVCCL Large DSLR Camera система стабилизации
Manfrotto MVCCL Large DSLR Camera система стабилизации
Manfrotto MVCCL Large DSLR Camera система стабилизации
Manfrotto MVCCL Large DSLR Camera система стабилизации

Manfrotto MVCCL Large DSLR Camera система стабилизации

Manfrotto
Артикул: NVF-9604

Manfrotto MVCCL Large DSLR Camera - система стабилизации камер.

Совместима с Canon - 1DC, 1DX, 1DXmkII, 1DmkIV, 1DmkIII, Nikon - D3X, D4, D4s, D5, D800, D810.

Допустимая нагрузка 5 кг. Вес - 590 грамм.

Описание

Устройство изготовлено из алюминия и представляет собой быстроразьемную регулируемую по высоте раму, которая подходит для крупных зеркальных фотокамер.

Система стабилизации включает в себя реверсивную верхнюю рукоятку, которая может быть перемещена, когда используется адаптер XLR. Ручка может также складываться при упаковке системы и даже может быть переконфигурирована на левостороннее положение. 

В системе предусмотрено крепление холодный бошмак, а также 1/4" и 3/8" для установки оборудования.

Для защиты видеокабелей и предотвращения повреждения портов предусмотрен специальный зажим.   

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