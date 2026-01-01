GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры

Описание

В качестве основы обвеса используются две алюминиевые направляющие диаметром 15 мм и длиной 440 мм, на которые навешиваются все остальные компоненты обвеса: ручки, площадка для камеры, компендиум, опора объектива, плечевой упор. Для удлинения суппортов, в комплекте с ригом идут два дополнительных суппорта длиной 100 мм с двухсторонними винтами. Все элементы обвеса (кроме резиновых накладок на рукоятки и плечевой накладки) изготовлены из алюминиевого сплава на высокоточном CNC оборудовании. Все затяжные барашки изготовлены из алюминиевого сплава и имеют храповой механизм.

Компендиум (9"х6") устанавливается перед объективом и служит в качестве бленды и для установки светофильтров. Металлический светозащитный короб, регулируемый по высоте, имеет три поворотных шарнира для установки светозащитных шторок: двух боковых и одной верхней (козырька). Все шторки в шарнире имеют надежную винтовую фиксацию. Более того, предусмотрена возможность изменить геометрию боковых шторок для предотвращения засветки при работе с объективами с разным фокусным расстоянием. Геометрия козырька - неизменяемая.

За светозащитным коробом находятся кассета для двух светофильтров. Светофильры (размер 4"х4") устанавливаются в оправу, фиксируются в ней подпружиненным штифтом и вместе с оправой устанавливаться в кассету. Одна оправа (ближняя к камере) имеет возможность вращаться вокруг своей оси, таким образом, можно установить поляризационный фильтр. Фиксация оправ в кассете - винтовая.

Смена объектива осуществляется без снятия компендиума с суппортов. Поворотный шарнир позволяет просто откинуть компендиум в сторону на угол до 180 градусов.

С обратной стороны компендиума закреплено резиновое кольцо с отверстием под объектив камеры диаметром 86 мм (допустимый максимально возможный диаметр объектива составляет 131 мм - со снятым резиновым кольцом).

В комплекте обвеса предусмотрены ручки: нижняя (с двумя рукоятками) и верхняя захват-ручка. Ручки быстросъемные, установить их возможно на левую или правую сторону. Фиксация ручек на суппортах винтовая. Для удобства хвата, ручки имеют резиновые рукоятки. Для облегчения конструкции, нижняя ручка имеет отверстия и проточки. Для установки дополнительного оборудования на риг, верхняя захват-ручка снабжена двенадцатью отверстиями с резьбой 1/4". Изменить направление рукояток и подобрать их оптимальное положение позволяют шарниры, находящиеся на плечах ручек. Шарниры ручек имеют зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание при работе.

Установка камеры производится на базу (baseplate) с помощью быстросъемной площадки. База может передвигаться вдоль суппортов и фиксироваться в выбранном положении на два винтовых фиксатора. Ее также можно отрегулировать по высоте, для этого в комплекте предусмотрены шестигранные ключи. Быстросъемная площадка Т-образной формы устанавливается в базу и фиксируется на винтовой фиксатор. Для предотвращения ее выпадения из базы предусмотрен подпружиненный предохранитель с кнопкой. Ход движения площадки по базе составляет - 10 см. Сверху на площадке находятся две противоскользящие накладки, а для крепления камеры можно выбрать винт 1/4" или 3/8".

На нижней части базы расположены отверстия с резьбами 1/4" или 3/8" для установки рига на штатив.



Профессиональный безлюфтовый быстросъемный механизм фокусировки, c червячным редуктором, используется в кино- и телепроизводстве с видео- и DSLR-камерами для эффективного и точного управления фокусировкой.

Устанавливается на 15 мм рельсовую систему. Конструкция опоры механизма позволяет быстро производить установку и демонтаж, а также регулировать натяжение зубчатого ремня. Стопоры крайних положений помогут определить диапазон регулировки для повторяемости результата. Белая зона на колесе фокусировки - для маркировки используемых промежуточных положений. Регулировка предварительного усилия вращения для разных типов съемки. Изготовлен из прочного алюминиево-магниевого сплава. Зубчатый ремень в комплекте.

Плечевой упор оснащен съемным стальным грузом-утяжелителем на винте и регулируемой накладкой из вспененного материала. Подобрать оптимальное положение камеры относительно глаза, отрегулировав плечевой упор, не составит труда для операторов с любым телосложением. Благодаря регулируемой скобе, положение суппортов плечевого упора может быть смещено относительно базовых суппортов (скоба имеет подвижные элементы смещающиеся по горизонтали и вертикали).

При использовании рига с камерой с тяжелыми длиннофокусными объективами, необходимо использовать комплектную поддерживающую опору. Опора быстросъемная и фиксируется на суппортах с помощью винтового зажима. Поддержка осуществляется за счет выдвижного Y-образного упора, высота которого регулируется от 11 до 42 мм. Для установки дополнительного оборудования на риг, опора снабжена 2-мя отверстиями с резьбой 1/4".

Для хранения и транспортировки в комплекте с ригом предусмотрен полужесткий кейс с ручками и наплечным регулируемым ремнем. Внутренние стенки кейса и его дно выложены вспененным материалом.

Характеристики: