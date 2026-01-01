images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры
GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры

GreenBean Rig System 05F PRO обвес для камеры

GreenBean
Артикул: DAN-5487

Обвес GreenBean Rig System 05F PRO для камеры.

Профессиональный обвес с механизмом фокуссировки Follow Focus 05 Pro – разновидность штатива для съемки подвижных сцен. Позволяет избежать дрожания камеры, обеспечивает устойчивую картинку, повышает мобильность съемки, уменьшает нагрузку на руки и кисти видеооператора, а также позволяет свободно передвигаться и производить съемку с нижней и верхней точки. Подходит для установки дополнительного оборудования на профессиональные камеры (мониторы, аккумуляторы, микрофоны, внешние рекордеры и т. д.).

Описание

В качестве основы обвеса используются две алюминиевые направляющие диаметром 15 мм и длиной 440 мм, на которые навешиваются все остальные компоненты обвеса: ручки, площадка для камеры, компендиум, опора объектива, плечевой упор. Для удлинения суппортов, в комплекте с ригом идут два дополнительных суппорта длиной 100 мм с двухсторонними винтами. Все элементы обвеса (кроме резиновых накладок на рукоятки и плечевой накладки) изготовлены из алюминиевого сплава на высокоточном CNC оборудовании. Все затяжные барашки изготовлены из алюминиевого сплава и имеют храповой механизм.

Компендиум (9"х6") устанавливается перед объективом и служит в качестве бленды и для установки светофильтров. Металлический светозащитный короб, регулируемый по высоте, имеет три поворотных шарнира для установки светозащитных шторок: двух боковых и одной верхней (козырька). Все шторки в шарнире имеют надежную винтовую фиксацию. Более того, предусмотрена возможность изменить геометрию боковых шторок для предотвращения засветки при работе с объективами с разным фокусным расстоянием. Геометрия козырька - неизменяемая.

За светозащитным коробом находятся кассета для двух светофильтров. Светофильры (размер 4"х4") устанавливаются в оправу, фиксируются в ней подпружиненным штифтом и вместе с оправой устанавливаться в кассету. Одна оправа (ближняя к камере) имеет возможность вращаться вокруг своей оси, таким образом, можно установить поляризационный фильтр. Фиксация оправ в кассете - винтовая.

Смена объектива осуществляется без снятия компендиума с суппортов. Поворотный шарнир позволяет просто откинуть компендиум в сторону на угол до 180 градусов.

С обратной стороны компендиума закреплено резиновое кольцо с отверстием под объектив камеры диаметром 86 мм (допустимый максимально возможный диаметр объектива составляет 131 мм - со снятым резиновым кольцом).

В комплекте обвеса предусмотрены ручки: нижняя (с двумя рукоятками) и верхняя захват-ручка. Ручки быстросъемные, установить их возможно на левую или правую сторону. Фиксация ручек на суппортах винтовая. Для удобства хвата, ручки имеют резиновые рукоятки. Для облегчения конструкции, нижняя ручка имеет отверстия и проточки. Для установки дополнительного оборудования на риг, верхняя захват-ручка снабжена двенадцатью отверстиями с резьбой 1/4". Изменить направление рукояток и подобрать их оптимальное положение позволяют шарниры, находящиеся на плечах ручек. Шарниры ручек имеют зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание при работе.

Установка камеры производится на базу (baseplate) с помощью быстросъемной площадки. База может передвигаться вдоль суппортов и фиксироваться в выбранном положении на два винтовых фиксатора. Ее также можно отрегулировать по высоте, для этого в комплекте предусмотрены шестигранные ключи. Быстросъемная площадка Т-образной формы устанавливается в базу и фиксируется на винтовой фиксатор. Для предотвращения ее выпадения из базы предусмотрен подпружиненный предохранитель с кнопкой. Ход движения площадки по базе составляет - 10 см. Сверху на площадке находятся две противоскользящие накладки, а для крепления камеры можно выбрать винт 1/4" или 3/8".

На нижней части базы расположены отверстия с резьбами 1/4" или 3/8" для установки рига на штатив.

Профессиональный безлюфтовый быстросъемный механизм фокусировки, c червячным редуктором, используется в кино- и телепроизводстве с видео- и DSLR-камерами для эффективного и точного управления фокусировкой.

Устанавливается на 15 мм рельсовую систему. Конструкция опоры механизма позволяет быстро производить установку и демонтаж, а также регулировать натяжение зубчатого ремня. Стопоры крайних положений помогут определить диапазон регулировки для повторяемости результата. Белая зона на колесе фокусировки - для маркировки используемых промежуточных положений. Регулировка предварительного усилия вращения для разных типов съемки. Изготовлен из прочного алюминиево-магниевого сплава. Зубчатый ремень в комплекте.

Плечевой упор оснащен съемным стальным грузом-утяжелителем на винте и регулируемой накладкой из вспененного материала. Подобрать оптимальное положение камеры относительно глаза, отрегулировав плечевой упор, не составит труда для операторов с любым телосложением. Благодаря регулируемой скобе, положение суппортов плечевого упора может быть смещено относительно базовых суппортов (скоба имеет подвижные элементы смещающиеся по горизонтали и вертикали).

При использовании рига с камерой с тяжелыми длиннофокусными объективами, необходимо использовать комплектную поддерживающую опору. Опора быстросъемная и фиксируется на суппортах с помощью винтового зажима. Поддержка осуществляется за счет выдвижного Y-образного упора, высота которого регулируется от 11 до 42 мм. Для установки дополнительного оборудования на риг, опора снабжена 2-мя отверстиями с резьбой 1/4".

Для хранения и транспортировки в комплекте с ригом предусмотрен полужесткий кейс с ручками и наплечным регулируемым ремнем. Внутренние стенки кейса и его дно выложены вспененным материалом.

Характеристики:

  • материал - алюминиевый сплав, резина, пластик
  • диаметр суппортов - 15 мм
  • размер компендиума - 9"х6"
  • размер светофильтров - 4"х4"
  • размеры кейса - 54х47х27 см
  • размер упаковки - 57х49х30 см
  • вес - 9,4 кг
  • вес с упаковкой - 10,6 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Амира Фриц
Амира Фриц
Аббас
Аббас
Антон Корбейн - самый роковый фотограф современности
Антон Корбейн - самый роковый фотограф современности
Марк Рибу
Марк Рибу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.