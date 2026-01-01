GreenBean DSLR RIG 02 плечевой упор в комплекте для видеокамеры или DSLR

Описание

Конструкция полностью металлическая (за исключением плотного поролона на ручках и полиуретановой вставки в наплечнике). Материал всех элементов – анодированный алюминий марки 6061-Т6, винты изготовлены из стали. Плечевой упор имеет 15-мм рельсовое основание, на которое можно устанавливать дополнительные аксессуары: монитор, компендиум, фоллоу-фокус, LED-осветители и т.д. Для правильного баланса всей конструкции наплечник сделан из металла, при необходимости может быть дополнен противовесом (приобретается отдельно).

Две рукоятки крепятся на консоли (длина консоли 380 мм). Рукоятки могут располагаться в любом месте консоли, сама консоль может перемещаться в своем держателе (держатель фиксируется винтом к рельсовому основанию). Таким образом оператор выбирает для себя наиболее комфортное положение рига для управления камерой. Винты в затянутом положении крепят рукоятки к консоли «мертво», они не заклиниваются в процессе работы.

Основание рига – рельсовые направляющие (диаметр 15 мм), длиной 560 мм (2 шт.). К ним крепятся:

консоль с рукоятками

металлическая разборная рама с ручкой

основание для крепления камеры

наплечник

Металлическая разборная рама (клетка) имеет облегченную конструкцию – 6 отверстий с резьбой 1/4 дюйма (для крепления аксессуаров). Ручка рамы может передвигаться по своим направляющим (длина 170 мм) для баланса всей конструкции при переноске. С ее помощью удобно вести съемку с нижней точки. В разобранном состоянии рама не занимает много места в кофре. Высота оси ручки над рельсовыми направляющими рига 300 мм.

Основание для крепления камеры

Имеет две площадки. Верхняя снабжена винтом (1/4 дюйма) и двумя направляющими для аксессуаров длиной 135 мм. Нижняя площадка имеет винты 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и сквозное отверстие с резьбой 3/8 дюйма для крепления на штатив.

Характеристики:

максимальная высота подъема верхней площадки относительно нижней – 85 мм

размер верхней площадки для камеры, мм – 80х35

размер нижней площадки для камеры, мм – 80х65

Если камера закреплена на верхней площадке (с регулируемой высотой) она должна быть четко в горизонте и не съезжать вниз при съемке. Это предусмотрено конструкцией пластины, соединяющей верхнюю и нижнюю площадки.

При необходимости оператор может применять только отдельные части конструкции рига, например, использовать часть рига, как клетку или основание для крепления камеры устанавливать на штатив, а к нему крепить кольцевой осветитель.