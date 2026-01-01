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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-7791 – ручка-держатель для нижнего угла съемки. Крепится на горячий башмак. Разработана специально для цифровых зеркальных камер с поворотным ЖК-экраном. Совместима с Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fuji. Максимальная нагрузка, кг – 3. Изготовлена из алюминиевого сплава. Длина, см – 12,9. Вес, г – 140.
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