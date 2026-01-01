Benro DV30C Rig обвес для видео- фотокамер

Описание

Обвес оборудован улучшенным механизмом ручной фокусировки для зеркальных фотокамер, имеет нагрудный упор и две нижние рукояти с регулировкой ширины шарнирными переходниками. Направляющие рельсы изготовлены из жесткого карбона, что существенно снижает вес всей конструкции, сохраняя при этом стандартный диаметр 15 мм. Обвес может быть дополнительно укомплектован компендиумом Benro DVM60 (преобретается отдельно).