AVMATRIX UC1218 HDMI USB устройство видеозахвата

Описание

Профессиональное и простое в использовании устройство для захвата HDMI сигнала через USB3.1 Gen1 - для захвата графики, прямой трансляции, записи на ноутбук или ПК. Поддерживается разрешение видео до 1080p 60 Гц. Устройство plug and play совместимо с различными системами, включая Windows, Linux, OS X и т.д., а также совместимо с UVC и UAC. UC1218 - лучший выбор для таких приложений, как прямая трансляция, потоковое вещание и профессиональные AV-процессы, включая подкастинг, веб-конференции, производство видео.

Основные характеристики