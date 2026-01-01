AVMATRIX UC1118 SDI USB устройство видеозахвата

Профессиональное и простое в использовании устройство для захвата SDI сигнала через USB3.1 Gen1 - для захвата графики, прямой трансляции, записи на ноутбук или ПК. Поддерживается разрешение видео до 1080p 60 Гц. Устройство plug and play совместимо с различными системами, включая Windows, Linux, OS X и т.д., а также совместимо с UVC и UAC. UC1118 - лучший выбор для таких приложений, как прямая трансляция, потоковое вещание и профессиональные AV-процессы, включая подкастинг, веб-конференции, производство видео.
Основные характеристики
Plug-and-Play, не требуется драйверов и питания
Вход SDI и выход USB 3.1 Gen1(USB3.0)
Автоматическое определение входного видеосигнала, с разрешением до 1080p60
Скорость передачи данных в несжатом виде до 200 Мбит/с через USB 3.1 Gen1
Соответствует требованиям UVC-видеозахвата и видеовыход YUY2
Соответствует стандарту захвата аудио UAC из встроенного аудио SDI или линейного входа
Совместимо с ОС Windows, Linux, Mac OS
Совместимо с ПО OBS, ZOOM, Teams, Twitch и пр.