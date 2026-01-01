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AVMATRIX UC1118 SDI USB устройство видеозахвата
AVMATRIX UC1118 SDI USB устройство видеозахвата
AVMATRIX UC1118 SDI USB устройство видеозахвата
AVMATRIX UC1118 SDI USB устройство видеозахвата
AVMATRIX UC1118 SDI USB устройство видеозахвата

AVMATRIX UC1118 SDI USB устройство видеозахвата

AVMATRIX
Артикул: DAN-9620

AVMATRIX UC1118 SDI USB устройство видеозахвата - устройство для захвата SDI сигнала через USB3.1 Gen1, поддерживает разрешение до 1080p60, соответствие UVC и UAC. 

Описание

Профессиональное и простое в использовании устройство для захвата SDI сигнала через USB3.1 Gen1 - для захвата графики, прямой трансляции, записи на ноутбук или ПК. Поддерживается разрешение видео до 1080p 60 Гц. Устройство plug and play совместимо с различными системами, включая Windows, Linux, OS X и т.д., а также совместимо с UVC и UAC. UC1118 - лучший выбор для таких приложений, как прямая трансляция, потоковое вещание и профессиональные AV-процессы, включая подкастинг, веб-конференции, производство видео.

Основные характеристики

  • Plug-and-Play, не требуется драйверов и питания

  • Вход SDI и выход USB 3.1 Gen1(USB3.0)

  • Автоматическое определение входного видеосигнала, с разрешением до 1080p60

  • Скорость передачи данных в несжатом виде до 200 Мбит/с через USB 3.1 Gen1

  • Соответствует требованиям UVC-видеозахвата и видеовыход YUY2

  • Соответствует стандарту захвата аудио UAC из встроенного аудио SDI или линейного входа

  • Совместимо с ОС Windows, Linux, Mac OS

  • Совместимо с ПО OBS, ZOOM, Teams, Twitch и пр.

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