AVMATRIX PVS0613 видеомикшер портативный 6CH SDI

Описание

Универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет коммутировать сигналы видеоисточников, микшировать аудиосигналы и использовать различные эффекты переходов при создании видеопрограмм. Формат входного сигнала определяется на входе автоматически, в то время как формат для PGM выхода может быть определен в настройках устройства, для совместимости с большим количеством различного оборудования и более гибкого применения.

Видеомикшер оснащен собственным 13,3-дюймовым ЖК-монитором Full HD, что позволяет использовать устройство в самых разных местах для проведения мероприятий, семинаров и т.д.

Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала XLR и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.

Характеристики: