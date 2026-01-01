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AVMATRIX PVS0613 видеомикшер портативный 6CH SDI
AVMATRIX PVS0613 видеомикшер портативный 6CH SDI
AVMATRIX PVS0613 видеомикшер портативный 6CH SDI

AVMATRIX PVS0613 видеомикшер портативный 6CH SDI

AVMATRIX
Артикул: OLE-1736

AVMATRIX PVS0613 видеомикшер портативный 6CH SDI

Универсальный портативный 6-канальный мультиформатный видеомикшер оснащен 4×SDI и 2×HDMI входа, ЖК-дисплеем 13.3''. Особенности  -  мультиформатность, масштабирование, многооконный мониторинг, «картинка в картинке», эффекты перехода, встроенный аудиомикшер

Описание

Универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет коммутировать сигналы видеоисточников, микшировать аудиосигналы и использовать различные эффекты переходов при создании видеопрограмм. Формат входного сигнала определяется на входе автоматически, в то время как формат для PGM выхода может быть определен в настройках устройства, для совместимости с большим количеством различного оборудования и более гибкого применения.

Видеомикшер оснащен собственным 13,3-дюймовым ЖК-монитором Full HD, что позволяет использовать устройство в самых разных местах для проведения мероприятий, семинаров и т.д.

Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала XLR и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.

Характеристики:

  • Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC
  • 13,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD
  • 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI
  • 1×USB type-C выход, 2×SDI и 1×HDMI PGM выход, 1×SDI и 1×HDMI multiview выход
  • 1×SDI AUX выход, может быть назначен как PGM или PVW
  • Мультиформатные входы с автоматическим определением формата и выбор формата для выходов PGM
  • Управление переходами T-Bar/ AUTO/ CUT и эффекты Mix/ Fade/ Wipe
  • Режим PiP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна
  • Аудио в режиме микширования и режиме следования
  • Контакты GPIO для подключения сигналов Tally, интерфейс LAN для апгрейда ПО
  • Переход FTB (затемнение) для экстренных случаев
  • Источник питания DC12B, 24Вт
  • Вес 4 кг

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