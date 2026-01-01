AVMATRIX PVS0613 видеомикшер портативный 6CH SDI

Универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет коммутировать сигналы видеоисточников, микшировать аудиосигналы и использовать различные эффекты переходов при создании видеопрограмм. Формат входного сигнала определяется на входе автоматически, в то время как формат для PGM выхода может быть определен в настройках устройства, для совместимости с большим количеством различного оборудования и более гибкого применения.
Видеомикшер оснащен собственным 13,3-дюймовым ЖК-монитором Full HD, что позволяет использовать устройство в самых разных местах для проведения мероприятий, семинаров и т.д.
Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала XLR и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.
Характеристики:
- Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC
- 13,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD
- 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI
- 1×USB type-C выход, 2×SDI и 1×HDMI PGM выход, 1×SDI и 1×HDMI multiview выход
- 1×SDI AUX выход, может быть назначен как PGM или PVW
- Мультиформатные входы с автоматическим определением формата и выбор формата для выходов PGM
- Управление переходами T-Bar/ AUTO/ CUT и эффекты Mix/ Fade/ Wipe
- Режим PiP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна
- Аудио в режиме микширования и режиме следования
- Контакты GPIO для подключения сигналов Tally, интерфейс LAN для апгрейда ПО
- Переход FTB (затемнение) для экстренных случаев
- Источник питания DC12B, 24Вт
- Вес 4 кг