AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB

- 4 входных HDMI канала с автоматическим детектированием
- 1×HDMI программируемый выход (PGM),1×HDMI многооконный (MULTIVIEW), 1×USB type-C выход
- AUX – конфигурируемый и назначаемый выход
- USB-C выход для записи или стриминга в компьютер
- Функция многооконного мониторинга MULTIVIEW для контроля сигналов и состояния микшера
- Варианты первичного кеинга (Upstream key): яркостной (Luma key), по цвету (Chroma key), картинка в картинке PIP×2/ POP
- Вторичный кеинг (Downstream key) и наложение логотипа (LOGO)
- Варианты переходов: ручкой T-bar/ Auto/ Cut; различные эффекты перехода: WIPE(9×2 вариантов) / микширование (MIX)/ затемнение (DIP)
- Микшер аудио: вложенные аудиоканалы сигналов HDMI и 2-канальные входы MIC/ line; настраиваемая задержка звука
- Библиотека медиа: 49 шаблонов по умолчанию, 16 импортированных изображений, 16 захваченных изображений, 2 генератора цветного фона
- Порт локальной сети (LAN) для дистанционного управления с компьютера
- Возможность импорта и экспорта пользовательских конфигураций
- Управление внешней сигнализацией для режимов FTB/ MUTE/ STILL/GPIO
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00