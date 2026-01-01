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AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB
AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB
AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB
AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB
AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB
AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB
AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB
AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB
AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB

AVMATRIX HVS0402U компактный видеомикшер 4CH HDMI USB

AVMATRIX
Артикул: DAN-9226

Видеомикшер AVMATRIX HVS0402U компактный 4CH HDMI USB - может использоваться в различных областях, таких как киберспортивные трансляции, спортивные мероприятия, организация виртуальной студии, дистанционное обучение, интернет-трансляции, концерты и тд. 

Описание

  • 4 входных HDMI канала с автоматическим детектированием 
  • 1×HDMI программируемый выход (PGM),1×HDMI многооконный (MULTIVIEW), 1×USB type-C выход
  • AUX – конфигурируемый и назначаемый выход 
  • USB-C выход для записи или стриминга в компьютер
  • Функция многооконного мониторинга MULTIVIEW для контроля сигналов и состояния микшера
  • Варианты первичного кеинга (Upstream key): яркостной (Luma key), по цвету (Chroma key), картинка в картинке PIP×2/ POP 
  • Вторичный кеинг (Downstream key) и наложение логотипа (LOGO)
  • Варианты переходов: ручкой T-bar/ Auto/ Cut; различные эффекты перехода: WIPE(9×2 вариантов) / микширование (MIX)/ затемнение (DIP)
  • Микшер аудио: вложенные аудиоканалы сигналов HDMI и 2-канальные входы MIC/ line; настраиваемая задержка звука
  • Библиотека медиа: 49 шаблонов по умолчанию, 16 импортированных изображений, 16 захваченных изображений, 2 генератора цветного фона 
  • Порт локальной сети (LAN) для дистанционного управления с компьютера
  • Возможность импорта и экспорта пользовательских конфигураций
  • Управление внешней сигнализацией для режимов FTB/ MUTE/ STILL/GPIO

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