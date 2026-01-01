GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран

Описание

Крана представляет из себя 3-х секционную телескопическую штангу, изготовленную из легких карбоновых трубок. Регулируемая длина штанги и малый вес конструкции обеспечивают широкие возможности в применении крана, от съемки в небольших помещениях до съемки на улице.

На опоре крана и опоре камеры справа и слева расположены отверстия под винты 1/4" и 3/8", что позволяет закрепить ЖК-монитор, микрофон или другое вспомогательное оборудование. Для противовеса используются грузы-блины со стандартным посадочным диаметром (грузы приобретаются отдельно) или специальная сумка для груза (сумка в комплекте).

Кран может устанавливаться на любом стандартном видеоштативе. На установочной площадке штативной платформы есть два отверстия диаметром 1/4" и одно отверстие диаметром 3/8". Для надежного крепления крана и исключения сдвига вокруг оси крепления, рекомендуется одновременное использование двух винтов. Регулировка длины штанги и фиксация секций осуществляются с помощью алюминиевых цанговых зажимов. Сборка и разборка крана не требует инструментов.

Кран комплектуется удобным чехлом с ручками и наплечным ремнем.

Характеристики: