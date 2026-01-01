GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран

Крана представляет из себя 3-х секционную телескопическую штангу, изготовленную из легких карбоновых трубок. Регулируемая длина штанги и малый вес конструкции обеспечивают широкие возможности в применении крана, от съемки в небольших помещениях до съемки на улице.
На опоре крана и опоре камеры справа и слева расположены отверстия под винты 1/4" и 3/8", что позволяет закрепить ЖК-монитор, микрофон или другое вспомогательное оборудование. Для противовеса используются грузы-блины со стандартным посадочным диаметром (грузы приобретаются отдельно) или специальная сумка для груза (сумка в комплекте).
Кран может устанавливаться на любом стандартном видеоштативе. На установочной площадке штативной платформы есть два отверстия диаметром 1/4" и одно отверстие диаметром 3/8". Для надежного крепления крана и исключения сдвига вокруг оси крепления, рекомендуется одновременное использование двух винтов. Регулировка длины штанги и фиксация секций осуществляются с помощью алюминиевых цанговых зажимов. Сборка и разборка крана не требует инструментов.
Кран комплектуется удобным чехлом с ручками и наплечным ремнем.
Характеристики:
- грузоподъемность, кг – до 7 кг
- вынос стрелы, см – 47-115
- высота подъема стрелы (от уровня горизонта), см – ±100
- поворот по горизонтали – нет
- количество секций стрелы – 3
- диаметр секций, мм – 32,28,24
- тип зажимов секций – цанговые
- размер в сложенном виде, мм – 780х160х110
- вес крана, кг – 2,5
- вес крана с чехлом, кг – 3,3
- материал стрелы – карбон
- материал опор и зажимов – алюминиевый сплав