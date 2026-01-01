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GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран
GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран
GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран
GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран
GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран
GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран
GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран

GreenBean Mechanic 07 Air операторский кран

GreenBean
Артикул: NVF-8029

GreenBean Mechanic 07 Air – операторский кран, выполнен из карбона. Подходит для использования в помещениях и на улице. В сложенном виде умещается в компактном чехле. Вес (без противовесов), кг – 2,5. Максимальная нагрузка до, кг – 7. Длина стрелы, м – 1,15.

Описание

Крана представляет из себя 3-х секционную телескопическую штангу, изготовленную из легких карбоновых трубок. Регулируемая длина штанги и малый вес конструкции обеспечивают широкие возможности в применении крана, от съемки в небольших помещениях до съемки на улице.

На опоре крана и опоре камеры справа и слева расположены отверстия под винты 1/4" и 3/8", что позволяет закрепить ЖК-монитор, микрофон или другое вспомогательное оборудование. Для противовеса используются грузы-блины со стандартным посадочным диаметром (грузы приобретаются отдельно) или специальная сумка для груза (сумка в комплекте).

Кран может устанавливаться на любом стандартном видеоштативе. На установочной площадке штативной платформы есть два отверстия диаметром 1/4" и одно отверстие диаметром 3/8". Для надежного крепления крана и исключения сдвига вокруг оси крепления, рекомендуется одновременное использование двух винтов. Регулировка длины штанги и фиксация секций осуществляются с помощью алюминиевых цанговых зажимов. Сборка и разборка крана не требует инструментов.

Кран комплектуется удобным чехлом с ручками и наплечным ремнем.

Характеристики:

  • грузоподъемность, кг – до 7 кг
  • вынос стрелы, см – 47-115
  • высота подъема стрелы (от уровня горизонта), см – ±100
  • поворот по горизонтали – нет
  • количество секций стрелы – 3
  • диаметр секций, мм – 32,28,24
  • тип зажимов секций – цанговые
  • размер в сложенном виде, мм – 780х160х110
  • вес крана, кг – 2,5
  • вес крана с чехлом, кг – 3,3
  • материал стрелы – карбон
  • материал опор и зажимов – алюминиевый сплав

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