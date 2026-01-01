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Zhiyun Weebill Lab электронный стабилизатор
Zhiyun Weebill Lab электронный стабилизатор
Zhiyun Weebill Lab электронный стабилизатор
Zhiyun Weebill Lab электронный стабилизатор
Zhiyun Weebill Lab электронный стабилизатор

Zhiyun Weebill Lab электронный стабилизатор

Zhiyun
Артикул: DAN-4400

Электронный стабилизатор Zhiyun Weebill Lab.

Стедикам отличается эргономикой и универсальностью в конструкции. Удерживайте его вертикально или в удобном нижнем положении, используя штатив как рукоятку. Максимальная нагрузка - 3 кг.

Описание

Система управления ViaTouch позволяет пользователям выполнять настройки прямо на дисплее смартфона. Вы можете настраивать различные движения осей и опции камеры, в режиме съемки.

Режим PhoneGo. Одно нажатие клавиши Go, и ваша камера будет готова для съемки экстремальных сцен.

Сдвоенные быстроразъемные пластины (Mafrrotto/Arca-Swiss) котрыми оснащен стабилизатор позволяют легко настраивать и оперативно переключаться между оснащением без дополнительной балансировки.

Питание прибора осуществляется от двух батарей формата 18650, которые позволяют работать до 10 часов.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • подключение - Bluetooth, Wi-Fi, кабель
  • питание - 2 батареи формата 18650
  • время работы - 10 ч
  • размер - 210×297 мм
  • вес - 20 кг

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