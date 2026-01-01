Zhiyun Weebill Lab электронный стабилизатор

Система управления ViaTouch позволяет пользователям выполнять настройки прямо на дисплее смартфона. Вы можете настраивать различные движения осей и опции камеры, в режиме съемки.
Режим PhoneGo. Одно нажатие клавиши Go, и ваша камера будет готова для съемки экстремальных сцен.
Сдвоенные быстроразъемные пластины (Mafrrotto/Arca-Swiss) котрыми оснащен стабилизатор позволяют легко настраивать и оперативно переключаться между оснащением без дополнительной балансировки.
Питание прибора осуществляется от двух батарей формата 18650, которые позволяют работать до 10 часов.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 3 кг
- подключение - Bluetooth, Wi-Fi, кабель
- питание - 2 батареи формата 18650
- время работы - 10 ч
- размер - 210×297 мм
- вес - 20 кг