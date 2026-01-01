Zhiyun Weebill Lab электронный стабилизатор

Описание

Система управления ViaTouch позволяет пользователям выполнять настройки прямо на дисплее смартфона. Вы можете настраивать различные движения осей и опции камеры, в режиме съемки.



Режим PhoneGo. Одно нажатие клавиши Go, и ваша камера будет готова для съемки экстремальных сцен.



Сдвоенные быстроразъемные пластины (Mafrrotto/Arca-Swiss) котрыми оснащен стабилизатор позволяют легко настраивать и оперативно переключаться между оснащением без дополнительной балансировки.



Питание прибора осуществляется от двух батарей формата 18650, которые позволяют работать до 10 часов.

Характеристики: