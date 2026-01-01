Zhiyun Smooth 4 электронный стабилизатор черный

Описание

Стабилизатор превращает мобильный телефон в профессиональную камеру для создания фильмов, помогая снимать плавные и четкие кадры.

Встроенная панель управления уменьшает надобность лишний раз касаться экрана телефона и помогает пользователям контролировать как стабилизатор, так и камеры телефона благодаря функциональным кнопкам на корпусе стабилизатора.

Стабилизатор поддерживает все виды передовых технологий съемки и может похвастаться поддержкой новейших режимов, таких как Timelapse, Motionlapse и Hyperlapse.



С помощью расширенных настроек зума, фокусировки и диапазона ракурсов, можно получить уникальные высококачественные кадры в режиме Timelapse и фиксировать даже самые сложные движущиеся объекты без потери качества изображений, включая толпы людей или движущиеся силуэты, растущие цветы или белые облака в небе.



Характеристики: