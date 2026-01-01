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Zhiyun Smooth 4 электронный стабилизатор черный
Zhiyun Smooth 4 электронный стабилизатор черный
Zhiyun Smooth 4 электронный стабилизатор черный
Zhiyun Smooth 4 электронный стабилизатор черный

Zhiyun Smooth 4 электронный стабилизатор черный

Zhiyun
Артикул: DAN-4399

Электронный стабилизатор Zhiyun Smooth 4 черный.

Стабилизатор для съемки видео профессионального уровня с помощью смартфона, а также через адаптер можно подключить экшн камеры GoPro Hero 3, 3+, 4, 5, 6.

Описание

Стабилизатор превращает мобильный телефон в профессиональную камеру для создания фильмов, помогая снимать плавные и четкие кадры.

Встроенная панель управления уменьшает надобность лишний раз касаться экрана телефона и помогает пользователям контролировать как стабилизатор, так и камеры телефона благодаря функциональным кнопкам на корпусе стабилизатора.

Стабилизатор поддерживает все виды передовых технологий съемки и может похвастаться поддержкой новейших режимов, таких как Timelapse, Motionlapse и Hyperlapse.

С помощью расширенных настроек зума, фокусировки и диапазона ракурсов, можно получить уникальные высококачественные кадры в режиме Timelapse и фиксировать даже самые сложные движущиеся объекты без потери качества изображений, включая толпы людей или движущиеся силуэты, растущие цветы или белые облака в небе.

Характеристики:

  • площадка для установки смартфона - 60х90 мм
  • максимальная нагрузка - 210 г
  • режимы работы - панорамный режим, режим наклона, отслеживание объекта, time-lapse
  • управление - панель на стабилизаторе, смартфон (через приложение)
  • беспроводное подключение - Bluetooth
  • проводное подключение - Micro-USB
  • дисплей - нет (диоды на корпусе)
  • управление фокусом/зумом - цифровое (колесо зум/фокус на корпусе)
  • вращение оси Pan - 300 град.
  • вращение оси Roll - 240 град.
  • вращение оси Tilt - 240 град.
  • питание - аккумулятор встроенный
  • время работы - 12 ч
  • время зарядки - 3 ч
  • резъбовые соединения на корпусе - 1/4"
  • размер - 328×123×105 мм
  • вес - 547 г

 

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