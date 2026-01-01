Zhiyun Smooth 4 электронный стабилизатор черный

Стабилизатор превращает мобильный телефон в профессиональную камеру для создания фильмов, помогая снимать плавные и четкие кадры.
Встроенная панель управления уменьшает надобность лишний раз касаться экрана телефона и помогает пользователям контролировать как стабилизатор, так и камеры телефона благодаря функциональным кнопкам на корпусе стабилизатора.
Стабилизатор поддерживает все виды передовых технологий съемки и может похвастаться поддержкой новейших режимов, таких как Timelapse, Motionlapse и Hyperlapse.
С помощью расширенных настроек зума, фокусировки и диапазона ракурсов, можно получить уникальные высококачественные кадры в режиме Timelapse и фиксировать даже самые сложные движущиеся объекты без потери качества изображений, включая толпы людей или движущиеся силуэты, растущие цветы или белые облака в небе.
Характеристики:
- площадка для установки смартфона - 60х90 мм
- максимальная нагрузка - 210 г
- режимы работы - панорамный режим, режим наклона, отслеживание объекта, time-lapse
- управление - панель на стабилизаторе, смартфон (через приложение)
- беспроводное подключение - Bluetooth
- проводное подключение - Micro-USB
- дисплей - нет (диоды на корпусе)
- управление фокусом/зумом - цифровое (колесо зум/фокус на корпусе)
- вращение оси Pan - 300 град.
- вращение оси Roll - 240 град.
- вращение оси Tilt - 240 град.
- питание - аккумулятор встроенный
- время работы - 12 ч
- время зарядки - 3 ч
- резъбовые соединения на корпусе - 1/4"
- размер - 328×123×105 мм
- вес - 547 г