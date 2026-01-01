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Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный
Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный
Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный
Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный
Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный
Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный
Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный
Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный

Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный

Zhiyun
Артикул: NVF-9780

Zhiyun Crane 2 - стабилизатор электронный.

Трехосевой электронный стабилизатор со встроенным фоллоу-фокусом. Поддерживает цифровые зеркальные фотоаппараты, системные камеры и видеокамеры весом от 500 грамм до 3,2 кг. Вес стабилизатора - 1250 г.

Описание

Стабилизатор предлагает три уровня контроля фокусировки, позволяет точно ее настроить на основе используемого объектива и самого снимка.

Для быстрой и удобной настройки камеры стабилизатор имеет интерфейс, схожий с интерфейсом, который можно найти на большинстве камер. Светодиодный экран над элементами управления позволяет быстро и легко контролировать настройки.

Crane 2 имеет улучшенный крутящий момент двигателя, скорость отклика и стабилизацию изображения по сравнению с более ранними моделями Zhiyun, что обеспечивает плавный и надежный ход. Питание обеспечивают три батареи типа 18650 общей емкостью 6000 мАч, этого достаточно для 18 часов непрерывной съемки.

Дополнительно следует отметить наличие быстросъемной пластины Manfrotto для быстрой установки камеры и функцию "медленного падения", которая защищает камеру от внезапного падения при выключении стабилизатора.

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Fotokvant FLH-58 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком
Наличие
более 10 шт

Складной винт 1/4" Fotokvant FLH-58 для крепления камеры, с ушком. Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы, моноподы или быстросъемные площадки. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4". Длина резьбовой части - 9,2 мм, общая длинна - 14,9 мм.


390 ₽
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