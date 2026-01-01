Zhiyun Crane 2 стабилизатор электронный

Описание

Стабилизатор предлагает три уровня контроля фокусировки, позволяет точно ее настроить на основе используемого объектива и самого снимка.

Для быстрой и удобной настройки камеры стабилизатор имеет интерфейс, схожий с интерфейсом, который можно найти на большинстве камер. Светодиодный экран над элементами управления позволяет быстро и легко контролировать настройки.

Crane 2 имеет улучшенный крутящий момент двигателя, скорость отклика и стабилизацию изображения по сравнению с более ранними моделями Zhiyun, что обеспечивает плавный и надежный ход. Питание обеспечивают три батареи типа 18650 общей емкостью 6000 мАч, этого достаточно для 18 часов непрерывной съемки.

Дополнительно следует отметить наличие быстросъемной пластины Manfrotto для быстрой установки камеры и функцию "медленного падения", которая защищает камеру от внезапного падения при выключении стабилизатора.