Steadicam Merlin2 ручная система стабилизации

Описание

Steadicam Merlin обеспечивает плавность перемещения, подобную тем, какую можно получить с помощью профессиональных стедикамов на многочисленных киноплощадках.

Быстросъемное крепление позволяет мгновенно устанавливать камеру на стедикам. Его можно быстро убирать для ведения съемки со штатива.

Steadicam Merlin сконструирован таким образом, чтобы снизить нагрузку на руки оператора. В собранном и полностью готовом к работе состоянии Steadicam Merlin весит менее 1 кг.

Уникальная конструкция обеспечивает надежную стабилизацию камеры и позволяет использовать объективы с большим фокусным расстоянием, что по достоинству оценят профессионалы.

Характеристики: