images
Steadicam Merlin2 ручная система стабилизации

Steadicam Merlin2 ручная система стабилизации

Steadicam
Артикул: FTR-646

Steadicam Merlin (нагрузка 0,2–2,2 кг) – профессиональная ультракомпактная система стабилизации камеры. Позволяет создавать «летящий» кадр везде, где это необходимо – спускаетесь ли вы вниз или поднимаетесь по ступенькам, снимаете в закрытом помещении или на открытом пространстве, или пробираетесь через толпу.

Описание

Steadicam Merlin обеспечивает плавность перемещения, подобную тем, какую можно получить с помощью профессиональных стедикамов на многочисленных киноплощадках.
 
Быстросъемное крепление позволяет мгновенно устанавливать камеру на стедикам. Его можно быстро убирать для ведения съемки со штатива.
Steadicam Merlin сконструирован таким образом, чтобы снизить нагрузку на руки оператора. В собранном и полностью готовом к работе состоянии Steadicam Merlin весит менее 1 кг.
 
Уникальная конструкция обеспечивает надежную стабилизацию камеры и позволяет использовать объективы с большим фокусным расстоянием, что по достоинству оценят профессионалы.
 
Характеристики:
  • совместимость с DV-камерами
  • компактность
  • вес – 0,36 кг
  • позволяет работать с камкордерами весом от 0,4 до 2,5

 

Комплектация

  • Стедикам Merlin с уникальной системой контрбаланса из двух регулируемых экстендеров.
  • Съемная площадка с креплением типа «ласточкин хвост».
  • Грузы для точной балансировки.
  • Инструкция.
  • Учебный курс DVD Video.
  • Кейс.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

9 мая
9 мая
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 1
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 1
Видеообзор &quot;Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60&quot;
Видеообзор "Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.