Snoppa M1 электронный стедикам

Snoppa M1 – первое устройство для стабилизации камеры смартфона, которое работает без дополнительных рукояток и противовесов. Благодаря мощному программному обеспечению работа с устройством очень проста и удобна. Стедикам автоматически распознает положение смартфона на нем и контролирует работу встроенных приводов, компенсируя тряску и вибрацию камеры.
Конструкция стедикама подходит для работы с любыми моделями смартфонов. Для установки необходимо просто закрепить смартфон на площадке, зафиксировав его нажатием.
Стедикам имеет несколько режимов съемки:
- Режим слежения с поворотом, при котором положение камеры по осям наклона и вращения остается постоянным, камера «держит горизонт».
- Фиксированный режим, при котором поворот, наклон и вращение камеры заблокированы
- Режим разнонаправленной съемки, при котором возможна съемка во всех направлениях
- Режим портретной съемки, при котором стедикам фиксирует камеру в вертикальном положении
- Так как смартфон крепится непосредственно к центру стедикама без дополнительной опоры, его можно с легкостью наклонять и поворачивать вокруг своей оси, что также позволяет работать в режиме замедленной съемки.
Регулировка параметров стедикама может производиться автоматически или вручную (смена уровня экспозиции, включения/выключение встроенной вспышки, регулировка баланса белого, фокусировка и частота смены кадров).
Смартфон взаимодействует со стедикамом через Bluetooth. Благодаря технологии BLE такое соединение позволяет затрачивать минимум электроэнергии.
Характеристики:
- размер в сложенном виде, мм – 208х53х43
- размер в рабочем состоянии, мм – 266х53х43
- вес (с учетом аккумулятора), г – 450
- диапазон движения камеры:
- поворот, град. – 360
- наклон, град. – 100 +100
- вращение, град. – 360
- ширина смартфона, мм – 58-82
- соединение со смартфоном – bluetooth
- время работы, ч – 4
- тип аккумулятора – lipo
- емкость аккумулятора, mah – 1300
- напряжение, v – 7,4