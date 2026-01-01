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Snoppa M1 электронный стедикам
Snoppa M1 электронный стедикам
Snoppa M1 электронный стедикам
Snoppa M1 электронный стедикам
Snoppa M1 электронный стедикам
Snoppa M1 электронный стедикам
Snoppa M1 электронный стедикам
Snoppa M1 электронный стедикам

Snoppa M1 электронный стедикам

BeHolder
Артикул: NVF-7697

Snoppa M1 – электронный стедикам предназначен для работы со смартфонами. Устройство представляет собой трех осевой стабилизатор для камеры, позволяющий вести полноценную динамичную съемку при помощи камеры смартфона.

Описание

Snoppa M1 – первое устройство для стабилизации камеры смартфона, которое работает без дополнительных рукояток и противовесов. Благодаря мощному программному обеспечению работа с устройством очень проста и удобна. Стедикам автоматически распознает положение смартфона на нем  и контролирует работу встроенных приводов, компенсируя тряску и вибрацию камеры.

Конструкция стедикама подходит для работы с любыми моделями смартфонов. Для установки необходимо просто закрепить смартфон на площадке, зафиксировав его нажатием.

Стедикам имеет несколько режимов съемки:

  • Режим слежения с поворотом, при котором положение камеры по осям наклона и вращения остается постоянным, камера «держит горизонт».  
  • Фиксированный режим, при котором поворот, наклон и вращение камеры заблокированы
  • Режим разнонаправленной съемки, при котором возможна съемка во всех направлениях
  • Режим портретной съемки, при котором стедикам фиксирует камеру в вертикальном положении
  • Так как смартфон крепится непосредственно к центру стедикама без дополнительной опоры, его можно с легкостью наклонять и поворачивать вокруг своей оси, что также позволяет работать в режиме замедленной съемки.

Регулировка параметров стедикама может производиться автоматически или вручную (смена уровня экспозиции, включения/выключение встроенной вспышки, регулировка баланса белого, фокусировка и частота смены кадров).

Смартфон взаимодействует со стедикамом через Bluetooth. Благодаря технологии BLE такое соединение позволяет затрачивать минимум электроэнергии.

Характеристики:

  • размер в сложенном виде, мм – 208х53х43
  • размер в рабочем состоянии, мм – 266х53х43
  • вес (с учетом аккумулятора), г – 450
  • диапазон движения камеры:
    • поворот, град. – 360
    • наклон, град. – 100 +100
    • вращение, град. – 360
  • ширина смартфона, мм –  58-82
  • соединение со смартфоном – bluetooth
  • время работы, ч – 4
  • тип аккумулятора – lipo
  • емкость аккумулятора, mah – 1300
  • напряжение, v –  7,4

 


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