Snoppa M1 электронный стедикам

Описание

Snoppa M1 – первое устройство для стабилизации камеры смартфона, которое работает без дополнительных рукояток и противовесов. Благодаря мощному программному обеспечению работа с устройством очень проста и удобна. Стедикам автоматически распознает положение смартфона на нем и контролирует работу встроенных приводов, компенсируя тряску и вибрацию камеры.

Конструкция стедикама подходит для работы с любыми моделями смартфонов. Для установки необходимо просто закрепить смартфон на площадке, зафиксировав его нажатием.

Стедикам имеет несколько режимов съемки:

Режим слежения с поворотом, при котором положение камеры по осям наклона и вращения остается постоянным, камера «держит горизонт».

Фиксированный режим, при котором поворот, наклон и вращение камеры заблокированы

Режим разнонаправленной съемки, при котором возможна съемка во всех направлениях

Режим портретной съемки, при котором стедикам фиксирует камеру в вертикальном положении

Так как смартфон крепится непосредственно к центру стедикама без дополнительной опоры, его можно с легкостью наклонять и поворачивать вокруг своей оси, что также позволяет работать в режиме замедленной съемки.

Регулировка параметров стедикама может производиться автоматически или вручную (смена уровня экспозиции, включения/выключение встроенной вспышки, регулировка баланса белого, фокусировка и частота смены кадров).

Смартфон взаимодействует со стедикамом через Bluetooth. Благодаря технологии BLE такое соединение позволяет затрачивать минимум электроэнергии.

Характеристики:

размер в сложенном виде, мм – 208х53х43

размер в рабочем состоянии, мм – 266х53х43

вес (с учетом аккумулятора), г – 450

диапазон движения камеры: поворот, град. – 360 наклон, град. – 100 +100 вращение, град. – 360

ширина смартфона, мм – 58-82

соединение со смартфоном – bluetooth

время работы, ч – 4

тип аккумулятора – lipo

емкость аккумулятора, mah – 1300

напряжение, v – 7,4



