SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70. Оснащена несколькими резьбовыми соединениями 1/4 "-20 и 3/8" -16, для установки различных быстросъемных площадок. Крепится к нижней части камеры с помощью двух монтажных винтов 1/4 "-20 дюймов. В комплект входит плоская отвертка для затягивания винтов камеры, которая хранится в основании пластины.
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