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PULUZ PU369 алюминиевые двуручная рукоятка для стабилизатора
PULUZ PU369 алюминиевые двуручная рукоятка для стабилизатора
PULUZ PU369 алюминиевые двуручная рукоятка для стабилизатора
PULUZ PU369 алюминиевые двуручная рукоятка для стабилизатора
PULUZ PU369 алюминиевые двуручная рукоятка для стабилизатора

PULUZ PU369 алюминиевые двуручная рукоятка для стабилизатора

PULUZ
Артикул: OLE-4765

Универсальные рукоятки для электронных стабилизаторов подходят для всех моделей с диаметром рукоятки до 3,3 см. Оснащены регулируемым углом наклона. На них предусмотрено четыре резьбовых гнезда 1/4"-20, которые можно использовать для установки дополнительных аксессуаров. Пластиковые ребристые накладки на рукоятках обеспечивают улучшенное сцепление с ладонями, повышая комфорт в использовании

Описание

Рукоятки значительно улучшают стабильность захвата, уменьшая раскачку камеры и обеспечивая оператору более плавные движения.

Характеристики:

  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик
  • Размеры: 47 х 17 х 5 см
  • Вес: 574 г

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