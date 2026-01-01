images
Proaim Flycam Nano-MB стедикам для камер весом не более 1,7 кг

Proaim Flycam Nano-MB стедикам для камер весом не более 1,7 кг

Proaim
Артикул: NVF-1476

Proaim Flycam Nano-MB – надежный и прочный стедикам с легкой конструкцией и возможностью вращения камеры вокруг своей оси. Подходит для работы с широким рядом современных DV/HDV/DSLR камер максимально допустимым весом 1,7 кг.

Описание

Стедикам оборудован телескопической стойкой из высокопрочного металла и универсальной быстросъемной площадкой. Телескопическая конструкция стойки позволяет регулировать ее высоту. За счет карданного подшипника обеспечивается вращение камеры на 360 град. На нижней площадке имеются дополнительные отверстия для установки аксессуаров. В комплекте поставляются 10 противовесов и балансировочная платформа.

Стедикам оборудован удобной рукояткой с мягким противоскользящим покрытием. Ножки оснащены резиновыми наконечниками для большей устойчивости на поверхности.

Быстросъемная площадка
Универсальная быстросъемная площадка стедикама Flycam Flyboy III позволяет быстро закрепить на ней камеру, при этом не сбив настроек остального оборудования. Площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что позволяет установить на нее практически любую модель камеры. Положение площадки регулируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Снять камеру также просто и быстро, что очень удобно в тех случаях, когда нужно заменить объектив.
 
Рукоятка стедикама
Рукоятка стедикама с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает максимально комфортную съемку. Ее положение регулируется (вверх, вниз или из стороны в сторону) и прочно фиксируется в нужной позиции.
 
Балансировка камеры
В комплекте с данной моделью стедикама поставляется набор противовесов, которые обеспечивают максимально точную балансировку камеры, установленной на стедикам. Количество противовесов можно менять по желанию оператора. 
 
Характеристики: 
  • максимально допустимый вес камеры, кг – 3,5
  • максимальная длина телескопической стойки, см – 55
  • минимальная длина телескопической стойки, см – 38
  • быстросъемная площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4"
  • нижняя площадка оборудована отверстиями для винтов 1/4", что позволяет при необходимости установить на нее монитор
  • вес, кг – 2,7
Телескопическая стойка
Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного и очень легкого алюминия. Длина стойки регулируется от 37 см до 55 см и фиксируется, что также дает оператору возможность наиболее точно сбалансировать камеру. Вертикальная балансировка камеры достигается путем изменения количества противовесов на балансировочной платформе или регулировки высоты телескопической стойки.
 
Кейс для транспортировки
Стедикам Flycam Nano-MB для DSLR камер поставляется в удобном кейсе для транспортировки. Кейс оснащен ручками, внутри имеется мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает лучшую сохранность во время переездов.
 
(FLCMDN)

Комплектация


 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Аббас
Аббас
Семей Томацу
Семей Томацу
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Как перестать снимать бестолковое видео
Как перестать снимать бестолковое видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.