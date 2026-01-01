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Proaim Flycam Mount Table APMT аксессуар для крепления стедикама к столу

Proaim Flycam Mount Table APMT аксессуар для крепления стедикама к столу

Proaim
Артикул: OLE-0185

Proaim Flycam Mount Table APMT – незаменим во время балансировки камеры. Позволяет прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу.  Также устройство удобно для временной установки стедикама во время перерывов между съемками.

Описание

Proaim Flycam Mount Table APMT аксессуар для крепления стедикама к столу

Комплектация

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