Proaim Flycam Mount Table APMT аксессуар для крепления стедикама к столу

Артикул: OLE-0185

Proaim Flycam Mount Table APMT – незаменим во время балансировки камеры. Позволяет прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу. Также устройство удобно для временной установки стедикама во время перерывов между съемками.