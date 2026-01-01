Proaim Flycam Mount Table APMT аксессуар для крепления стедикама к столу

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Flycam Mount Table APMT – незаменим во время балансировки камеры. Позволяет прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу. Также устройство удобно для временной установки стедикама во время перерывов между съемками.
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