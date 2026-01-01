Proaim Flycam Mini Plus FLCMNNPL стедикам

Стедикам Proaim Flycam Mini Plus FLCMNNPL оснащен 10 противовесами для точной балансировки. Количество установленных противовесов зависит от веса камеры и необходимой балансировки.
Телескопическая стойка регулируется по высоте и позволяет установить камеру на любой высоте и сбалансировать ее, не используя при этом дополнительные противовесы.
Удобная рукоятка с мягким противоскользящим покрытием позволяет точно регулировать положение стедикама и защищает камеру от механических повреждений в процессе работы. Еще одним преимуществом данной модели стедикама является его быстрая и простая сборка в сравнении с современными аналогами. Стедикам оборудован мягким подшипником, который позволяет регулировать положение камеры по двум осям.
Для транспортировки и хранения предусмотрен кейс с мягкой подкладкой и выемками для оборудования. Он защищает аппаратуру от механических повреждений, попадания грязи и пыли, перепада давления и температур во время переездов.
Технические характеристики:
- материал противовесов – сталь с порошковым покрытием
- диаметр противовеса, мм – 48
- толщина противовеса, мм – 4
- крепежный винт – 1/4" (30 отверстий)
- вес стедикама, кг – 1
- вес одного противовеса, г – 54
- минимальная высота стойки, см – 28
- максимальная высота стойки, см – 35,5
- размеры верхней площадки, см – 13,34х7,62
- диаметр стойки, мм – 16,25
- цвет – черный матовый
- максимально допустимая нагрузка, кг – 2