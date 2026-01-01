Proaim Flycam Mini Plus FLCMNNPL стедикам

Описание

Стедикам Proaim Flycam Mini Plus FLCMNNPL оснащен 10 противовесами для точной балансировки. Количество установленных противовесов зависит от веса камеры и необходимой балансировки.

Телескопическая стойка регулируется по высоте и позволяет установить камеру на любой высоте и сбалансировать ее, не используя при этом дополнительные противовесы.

Удобная рукоятка с мягким противоскользящим покрытием позволяет точно регулировать положение стедикама и защищает камеру от механических повреждений в процессе работы. Еще одним преимуществом данной модели стедикама является его быстрая и простая сборка в сравнении с современными аналогами. Стедикам оборудован мягким подшипником, который позволяет регулировать положение камеры по двум осям.

Для транспортировки и хранения предусмотрен кейс с мягкой подкладкой и выемками для оборудования. Он защищает аппаратуру от механических повреждений, попадания грязи и пыли, перепада давления и температур во время переездов.

Технические характеристики: