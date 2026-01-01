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Proaim Flycam Mini Plus FLCMNNPL стедикам

Proaim Flycam Mini Plus FLCMNNPL стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0170

Стедикам Proaim Flycam Mini Plus FLCMNNPL позволяет вести динамичную съемку, не беспокоясь о неустойчивости и балансировке камеры весом до 1 кг. Предоставляет оператору максимальную свободу передвижения по съемочной площадке.

Описание

Стедикам Proaim Flycam Mini Plus FLCMNNPL оснащен 10 противовесами для точной балансировки. Количество установленных противовесов зависит от веса камеры и необходимой балансировки.

Телескопическая стойка регулируется по высоте и позволяет установить камеру на любой высоте и сбалансировать ее, не используя при этом дополнительные противовесы. 

Удобная рукоятка с мягким противоскользящим покрытием позволяет точно регулировать положение стедикама и защищает камеру от механических повреждений в процессе работы. Еще одним преимуществом данной модели стедикама является его быстрая и простая сборка в сравнении с современными аналогами. Стедикам оборудован мягким подшипником, который позволяет регулировать положение камеры по двум осям.

Для транспортировки и хранения предусмотрен кейс с мягкой подкладкой и выемками для оборудования. Он защищает аппаратуру от механических повреждений, попадания грязи и пыли, перепада давления и температур во время переездов.

Технические характеристики:

  • материал противовесов – сталь с порошковым покрытием 
  • диаметр противовеса, мм – 48
  • толщина противовеса, мм – 4  
  • крепежный винт – 1/4" (30 отверстий)
  • вес стедикама, кг – 1
  • вес одного противовеса, г – 54
  • минимальная высота стойки, см – 28
  • максимальная высота стойки, см – 35,5
  • размеры верхней площадки, см – 13,34х7,62
  • диаметр стойки, мм – 16,25
  • цвет – черный матовый
  • максимально допустимая нагрузка, кг – 2

Комплектация

  • Стедикам Flycam Nano Plus – 1 шт.
  • Кейс для транспортировки – 1 шт.


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