Proaim Flycam Junior Blue FMJRBL портативный стедикам

Характеристики:
- крепление камеры к площадке при помощи винта 1/4"
- телескопическая конструкция стержня для идеальной балансировки
- удобная ручка для комфортной работы
- материал изготовления – алюминий с черным порошковым покрытием
- материал изготовления противовесов – нержавеющая сталь с порошковым покрытием
- диаметр противовеса, мм – 65
- толщина противовеса, мм – 4,5
- винт для крепления противовесов – 1/4"
- вес одного противовеса, г – 95
- диаметр стержня, мм – 23
- цвет стедикама – черный с противобликовым покрытием
В комплекте с этим стедикамом поставляются специальные противовесы, которые необходимы для более точной балансировки камеры при установке ее на стедикам. Количество противовесов можно менять в зависимости от пожеланий оператора. Противовесы изготовлены из металла, закрепляются на балансировочной платформе при помощи держателей.