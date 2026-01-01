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Proaim Flycam Junior Blue FMJRBL портативный стедикам

Proaim Flycam Junior Blue FMJRBL портативный стедикам

Proaim
Артикул: NVF-1754

Proaim Flycam Junior Blue FMJRBL – портативный и простой в работе стедикам. Совместим с широким рядом современных моделей камер. Устройство помогает предотвратить появление нежелательной тряски в кадре. Оснащен телескопической конструкцией стержня для лучшей балансировки. Положение камеры регулируется по вертикали и по горизонтали.

Описание

Характеристики:

  • крепление камеры к площадке при помощи винта 1/4"
  • телескопическая конструкция стержня для идеальной балансировки
  • удобная ручка для комфортной работы
  • материал изготовления – алюминий с черным порошковым покрытием 
  • материал изготовления противовесов – нержавеющая сталь с порошковым покрытием
  • диаметр противовеса, мм – 65
  • толщина противовеса, мм – 4,5
  • винт для крепления противовесов – 1/4"
  • вес одного противовеса, г – 95
  • диаметр стержня, мм – 23
  • цвет стедикама – черный с противобликовым покрытием 
Площадка для камеры оборудована отверстиями для крепежей 1/4", что дает возможность устанавливать на нее различные модели камер. Положение площадки можно регулировать по горизонтали и по вертикали и фиксировать при помощи винта. Вращение камеры вокруг своей оси осуществляется за счет подшипников.

В комплекте с этим стедикамом поставляются специальные противовесы, которые необходимы для более точной балансировки камеры при установке ее на стедикам. Количество противовесов можно менять в зависимости от пожеланий оператора. Противовесы изготовлены из металла, закрепляются на балансировочной платформе при помощи держателей.

Комплектация

  • Стедикам Flycam Junior – 1 шт.
  • Набор противовесов.

   

(FMJRBL)

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