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Proaim Flycam HD-5000 FLCMHD5QT стедикам

Proaim Flycam HD-5000 FLCMHD5QT стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0173

Новая модель стедикама Proaim Flycam HD-5000 FLCMHD5QT отличается усовершенствованной конструкцией, легкостью и простотой в работе. Подходит всем категориям операторов. Изготовлена из высокопрочных материалов. За счет универсальной площадки совместима практически со всеми моделями DV/HDV/DSLR камер весом до 5 кг.

Описание

Конструкция быстросъемной площадки дает возможность легко и быстро установить или демонтировать камеру, не сбив настроек остального оборудования. Площадка оснащена отверстиями для стандартных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с огромным количеством современных моделей DV/HDV/DSLR камер весом до 5 кг. Положение площадки можно регулировать как по вертикали, так и по горизонтали.

Технические характеристики площадки:

  • материал – сплав на основе магния  
  • цвет – черный матовый 
  • размер, мм – 135х72х20
  • вес, г –135
  • максимально возможная нагрузка, кг – 5

Балансировка камеры осуществляется при помощи 16 противовесов, поставляемых в комплекте, путем установки их необходимого количества.  

Конструкция подшипника позволяет вращать камеру на стедикаме на 360 градусов. 

Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает прочный хват и предоставляет оператору полную свободу движений во время работы. Положение рукоятки регулируется из стороны в сторону, а также вверх и вниз.    

Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного и легкого алюминия. Максимальная высота стойки составляет 73 см, минимальная – 51 см. Регулировка высоты стойки также помогает наиболее точно сбалансировать камеру.    

Фиксатор дает возможность прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу.

Технические характеристики стедикама Flycam HD-5000 FLCM-HD5-QT: 

  • минимальная высота телескопической стойки, см – 51
  • рукоятка с мягким противоскользящим покрытием  
  • материал телескопической стойки – металл
  • количество противовесов – 16 
  • количество держателей противовесов на балансировочной платформе – 4
  • площадка для камеры оснащена отверстиями для винтов 1/4"
  • вес стедикама, кг – 3

Комплектация

  • Стедикам Flycam HD-5000 – 1 шт.
  • Фиксатор для установки на столе – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка – 1 шт.
  • Противовесы, шт – 16

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