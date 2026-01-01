Proaim Flycam HD-5000 FLCMHD5QT стедикам

Описание

Конструкция быстросъемной площадки дает возможность легко и быстро установить или демонтировать камеру, не сбив настроек остального оборудования. Площадка оснащена отверстиями для стандартных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с огромным количеством современных моделей DV/HDV/DSLR камер весом до 5 кг. Положение площадки можно регулировать как по вертикали, так и по горизонтали.

Технические характеристики площадки:

материал – сплав на основе магния

цвет – черный матовый

размер, мм – 135х72х20

вес, г –135

максимально возможная нагрузка, кг – 5

Балансировка камеры осуществляется при помощи 16 противовесов, поставляемых в комплекте, путем установки их необходимого количества.

Конструкция подшипника позволяет вращать камеру на стедикаме на 360 градусов.

Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает прочный хват и предоставляет оператору полную свободу движений во время работы. Положение рукоятки регулируется из стороны в сторону, а также вверх и вниз.

Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного и легкого алюминия. Максимальная высота стойки составляет 73 см, минимальная – 51 см. Регулировка высоты стойки также помогает наиболее точно сбалансировать камеру.

Фиксатор дает возможность прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу.

Технические характеристики стедикама Flycam HD-5000 FLCM-HD5-QT: