Proaim Flycam HD-5000 FLCMHD5QT стедикам

Конструкция быстросъемной площадки дает возможность легко и быстро установить или демонтировать камеру, не сбив настроек остального оборудования. Площадка оснащена отверстиями для стандартных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с огромным количеством современных моделей DV/HDV/DSLR камер весом до 5 кг. Положение площадки можно регулировать как по вертикали, так и по горизонтали.
Технические характеристики площадки:
- материал – сплав на основе магния
- цвет – черный матовый
- размер, мм – 135х72х20
- вес, г –135
- максимально возможная нагрузка, кг – 5
Балансировка камеры осуществляется при помощи 16 противовесов, поставляемых в комплекте, путем установки их необходимого количества.
Конструкция подшипника позволяет вращать камеру на стедикаме на 360 градусов.
Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает прочный хват и предоставляет оператору полную свободу движений во время работы. Положение рукоятки регулируется из стороны в сторону, а также вверх и вниз.
Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного и легкого алюминия. Максимальная высота стойки составляет 73 см, минимальная – 51 см. Регулировка высоты стойки также помогает наиболее точно сбалансировать камеру.
Фиксатор дает возможность прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу.
Технические характеристики стедикама Flycam HD-5000 FLCM-HD5-QT:
- минимальная высота телескопической стойки, см – 51
- рукоятка с мягким противоскользящим покрытием
- материал телескопической стойки – металл
- количество противовесов – 16
- количество держателей противовесов на балансировочной платформе – 4
- площадка для камеры оснащена отверстиями для винтов 1/4"
- вес стедикама, кг – 3