Proaim Flycam Flyboy-III белый, GoPro/iPhone Adapter FB3WGPIW стедикам белого цвета

Рукоятка стедикама с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает максимально комфортную съемку. Ее положение регулируется (вверх, вниз и из стороны в сторону) и прочно фиксируется в нужной позиции. Карданные подшипники дают возможность вращать камеру вокруг своей оси.
Универсальная быстросъемная площадка позволяет быстро закрепить на ней камеру, не сбивая настроек остального оборудования. Снять камеру также просто и быстро, что очень удобно в тех случаях, когда нужно заменить объектив.
Для транспортировки и хранения предусмотрен кейс с мягким вспененным материалом внутри для обеспечения сохранности оборудования.
Технические характеристики:
- вес стедикама, г – 730
- вес с противовесами, г – 1,225
- материал стедикама – высокопрочный алюминий
- максимально допустимый вес камеры, кг – 1
- цвет – белый
- материал противовесов – железо с порошковым покрытием