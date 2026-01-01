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Proaim Flycam Flyboy-III GoPro/iPhone Adapter FB3WGPIB стедикам черного цвета

Proaim Flycam Flyboy-III GoPro/iPhone Adapter FB3WGPIB стедикам черного цвета

Proaim
Артикул: OLE-0181

Стедикам  Proaim Flycam Flyboy-III GoPro/iPhone Adapter FB3WGPIB – новая, усовершенствованная модель, черного цвета, отличается прочностью и портативностью. Подходит для работы с широким рядом современных моделей DSLR-камер весом до 1,5 кг. Адаптер даст возможность расширить возможности съемки, закрепив на нем камеры GoPro и iРhonе. Идеально подойдет для съемки праздничных и корпоративных мероприятий или семейных событий.

Описание

Рукоятка стедикама с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает максимально комфортную съемку. Ее положение регулируется (вверх, вниз и из стороны в сторону) и прочно фиксируется в нужной позиции. Карданные подшипники дают возможность вращать камеру вокруг своей оси.  

Универсальная быстросъемная площадка позволяет быстро закрепить на ней камеру, не сбивая настроек остального оборудования. Снять камеру также просто и быстро, что очень удобно в тех случаях, когда нужно заменить объектив.

Для транспортировки и хранения предусмотрен кейс с мягким вспененным материалом внутри для обеспечения сохранности оборудования.

Технические характеристики:

  • вес стедикама, г – 730  
  • вес с противовесами, г – 1,225
  • материал стедикама – высокопрочный алюминий  
  • максимально допустимый вес камеры, кг – 1
  • цвет – белый
  • материал противовесов – железо с порошковым покрытием

 

Комплектация

  • Стедикам Flycam Flyboy III черный – 1 шт.
  • Адаптер для камеры GoPro – 1 шт. 
  • Адаптер для iPhone – 1 шт.

 


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