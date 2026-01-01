Proaim Flycam Flyboy-III GoPro/iPhone Adapter FB3WGPIB стедикам черного цвета

Рукоятка стедикама с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает максимально комфортную съемку. Ее положение регулируется (вверх, вниз и из стороны в сторону) и прочно фиксируется в нужной позиции. Карданные подшипники дают возможность вращать камеру вокруг своей оси.

Универсальная быстросъемная площадка позволяет быстро закрепить на ней камеру, не сбивая настроек остального оборудования. Снять камеру также просто и быстро, что очень удобно в тех случаях, когда нужно заменить объектив.

Для транспортировки и хранения предусмотрен кейс с мягким вспененным материалом внутри для обеспечения сохранности оборудования.

Технические характеристики: