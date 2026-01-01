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Proaim Flycam Flyboy-5 FLBY5 стедикам

Proaim Flycam Flyboy-5 FLBY5 стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0176

Стедикам Proaim Flycam Flyboy-5 FLBY5 – система стабилизации изображения для получения высококачественного результата. Его по достоинству смогут оценить, как новички-любители, так и профессионалы. Отлично подходит для съемок торжественных и корпоративных мероприятий. Стедикам предназначен для работы с камерами весом до 3 кг.

Описание

Для установки стедикама на штатив предусмотрен винт 1/4", изготовленный из меди.

В комплекте с данной моделью стедикама поставляются специальные противовесы, которые необходимы для более точной балансировки камеры при установке ее на стедикам. Количество противовесов можно менять в зависимости от пожеланий оператора. Противовесы изготовлены из железа с порошковым покрытием, закрепляются на балансировочной платформе при помощи держателей.   

Эргономичная рукоятка с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Ее положение регулируется вверх, вниз, вправо, влево. Площадка для камеры оборудована отверстиями для крепежей 1/4", что дает возможность устанавливать на нее различные модели камер. Положение площадки можно регулировать по горизонтали и по вертикали, фиксировать при помощи винта. Подшипники дают возможность вращать камеру вокруг своей оси. 

Для хранения и транспортировки предусмотрен кейс.

Комплектация


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