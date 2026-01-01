Proaim Flycam Flyboy-5 FLBY5 стедикам

Описание

Для установки стедикама на штатив предусмотрен винт 1/4", изготовленный из меди.

В комплекте с данной моделью стедикама поставляются специальные противовесы, которые необходимы для более точной балансировки камеры при установке ее на стедикам. Количество противовесов можно менять в зависимости от пожеланий оператора. Противовесы изготовлены из железа с порошковым покрытием, закрепляются на балансировочной платформе при помощи держателей.

Эргономичная рукоятка с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Ее положение регулируется вверх, вниз, вправо, влево. Площадка для камеры оборудована отверстиями для крепежей 1/4", что дает возможность устанавливать на нее различные модели камер. Положение площадки можно регулировать по горизонтали и по вертикали, фиксировать при помощи винта. Подшипники дают возможность вращать камеру вокруг своей оси.

Для хранения и транспортировки предусмотрен кейс.