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Proaim Flycam C6 FLCMC6 стедикам

Proaim Flycam C6 FLCMC6 стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0175

Новая модель стедикама Flycam C6 FLCM-C6 отличается своей усовершенствованной конструкцией, подходит всем категориям операторов. Изготовлена из высокопрочных материалов, очень легкая и портативная. Рассчитана на работу с камерами весом до 5 кг. Стедикам оборудован телескопической стойкой, максимальная длина которой 86 см. Возможно вращение камеры на 360 градусов. 

Описание

Площадка для камеры оснащена отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом современных видеокамер. Положение площадки регулируется и по вертикали, и по горизонтали.   

В комплекте с данной моделью стедикама поставляются противовесы для наиболее точной балансировки камеры. Положение быстросъемной площадки регулируется из стороны в сторону, вперед и назад, что помогает достичь максимально точного баланса камеры в горизонтальной плоскости. Для балансировки камеры по вертикали нужно установить необходимое количество противовесов на балансировочную платформу. Правильная балансировка камеры делает стедикам легко управляемым и удобным в работе. Конструкция подшипника позволяет вращать камеру на стедикаме на 360 градусов.

Эргономичная конструкция рукоятки стедикама Flycam С6 обеспечивает прочный хват и предоставляет оператору полную свободу движений во время работы. Положение рукоятки регулируется по горизонтали и вертикали.    

Стойка изготовлена из высокопрочного и легкого алюминия. Максимальная высота стойки стедикама составляет 86 см, минимальная – 53 см. Регулировка высоты стойки также помогает наиболее точно сбалансировать камеру. При этом регулировка очень проста и не требует использования дополнительных инструментов.   

Для хранения и транспортировки стедикам Flycam С6 поставляется в удобном кейсе с мягкой подкладкой с выемками под оборудование.

Технические характеристики:

  • максимально допустимый вес камеры, кг – 5
  • минимальная длина телескопической стойки, см – 53
  • максимальная длина телескопической стойки, см – 86  
  • крепление камеры – винты 1/4" и 3/8"
  • рукоятка с мягким противоскользящим покрытием 

Комплектация

  • Стедикам Flycam C6 – 1 шт.


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