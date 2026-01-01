Proaim Flycam C6 FLCMC6 стедикам

Описание

Площадка для камеры оснащена отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом современных видеокамер. Положение площадки регулируется и по вертикали, и по горизонтали.

В комплекте с данной моделью стедикама поставляются противовесы для наиболее точной балансировки камеры. Положение быстросъемной площадки регулируется из стороны в сторону, вперед и назад, что помогает достичь максимально точного баланса камеры в горизонтальной плоскости. Для балансировки камеры по вертикали нужно установить необходимое количество противовесов на балансировочную платформу. Правильная балансировка камеры делает стедикам легко управляемым и удобным в работе. Конструкция подшипника позволяет вращать камеру на стедикаме на 360 градусов.

Эргономичная конструкция рукоятки стедикама Flycam С6 обеспечивает прочный хват и предоставляет оператору полную свободу движений во время работы. Положение рукоятки регулируется по горизонтали и вертикали.

Стойка изготовлена из высокопрочного и легкого алюминия. Максимальная высота стойки стедикама составляет 86 см, минимальная – 53 см. Регулировка высоты стойки также помогает наиболее точно сбалансировать камеру. При этом регулировка очень проста и не требует использования дополнительных инструментов.

Для хранения и транспортировки стедикам Flycam С6 поставляется в удобном кейсе с мягкой подкладкой с выемками под оборудование.

Технические характеристики: