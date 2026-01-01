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Proaim Flycam 6000 (11238) стедикам

Proaim Flycam 6000 (11238) стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0184

Стедикам Proaim Flycam 6000 (11238) – система стабилизации изображения. Имеет прочную и очень легкую конструкцию. Возможно вращение камеры вокруг своей оси. Подходит для камер весом до 7 кг. На данной модели можно установить аккумуляторы других производителей (например, Sony, Anton). 

Описание

Благодаря шарниру с шариковым подшипником система способна сохранять качественные результаты видеосъемки со стедикамом на большом фокусном расстоянии (вдвое большем по сравнению с использованием стандартного неметаллического шарнира). Шарнир изготовлен из алюминия и нержавеющей стали. На каждой из трех осей расположены высококачественные шариковые подшипники с широкими желобами, для обеспечения высокой полезной нагрузки и эффективного предупреждения углового дрожания.  

Подшипник стедикама для видеокамеры F6000 обеспечивает управление вращательным движением камеры вокруг своей оси на 360 градусов.

Рукоятка вращается влево и вправо от винта. Благодаря угловому кронштейну рукоятка двигается вверх и вниз. 

Универсальная быстросъемная площадка для камеры расположена на верхней части системы стабилизации, к которой она крепится с помощью двух заклепок. Заклепки сделаны из сверхпрочного высококачественного пластика. Камера крепится к площадке крепежными винтами. Материал быстросъемной площадки – пластик.

Балансировочная платформа двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков противовесов на платформе. 

К стабилизирующей системе прилагаются грузики, основной функцией которых является балансировка камеры. Оператор может по желанию добавлять или снимать грузики с балансировочной платформы.

Комплектация

  • Универсальная быстросъемная площадка для камеры – 1 шт.
  • Карданные подшипники – 1 шт.
  • Адаптер для крепления монитора – 1 шт.
  • Площадка для крепления аккумулятора – 1 шт.
  • Противовесы для балансировки камеры – 1 шт.

Возможна установка аккумуляторов других производителей (например, Sony, Anton).

Возможно крепление противовесов с обратной стороны крепежной планки.

 Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят!

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