Proaim Flycam 6000 (11238) стедикам

Описание

Благодаря шарниру с шариковым подшипником система способна сохранять качественные результаты видеосъемки со стедикамом на большом фокусном расстоянии (вдвое большем по сравнению с использованием стандартного неметаллического шарнира). Шарнир изготовлен из алюминия и нержавеющей стали. На каждой из трех осей расположены высококачественные шариковые подшипники с широкими желобами, для обеспечения высокой полезной нагрузки и эффективного предупреждения углового дрожания.

Подшипник стедикама для видеокамеры F6000 обеспечивает управление вращательным движением камеры вокруг своей оси на 360 градусов.

Рукоятка вращается влево и вправо от винта. Благодаря угловому кронштейну рукоятка двигается вверх и вниз.

Универсальная быстросъемная площадка для камеры расположена на верхней части системы стабилизации, к которой она крепится с помощью двух заклепок. Заклепки сделаны из сверхпрочного высококачественного пластика. Камера крепится к площадке крепежными винтами. Материал быстросъемной площадки – пластик.

Балансировочная платформа двигается вперед, назад и из стороны в сторону, что позволяет оператору быстро регулировать горизонтальный баланс камеры. Вертикальный баланс камеры регулируется путем изменения количества дисков противовесов на платформе.

К стабилизирующей системе прилагаются грузики, основной функцией которых является балансировка камеры. Оператор может по желанию добавлять или снимать грузики с балансировочной платформы.