Proaim Camtree Wonder-DSLR WNDRDSLR стедикам

Описание

Небольшой вес стедикама позволяет оператору не использовать дополнительного оборудования для его поддержки. Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного легкого алюминия. Высота ее регулируется от 37 см до 55 см и фиксируется при помощи замка.

Универсальная быстросъемная площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей камер. Положение площадки регулируется в горизонтальной и вертикальной плоскостях (вперед, назад и из стороны в сторону), за счет этого можно более точно сбалансировать камеру. Для максимально точной балансировки камеры используются противовесы, поставляемые в комплекте. Количество противовесов можно менять по желанию оператора.

Стедикам оборудован карданным подшипником для бесшумного, плавного вращения камеры в двух плоскостях на 360 градусов.

На нижней площадке расположены резиновые ножки для большей устойчивости и отверстия для крепежных винтов, с помощью которых при необходимости можно устанавливать дополнительное оборудование, например, монитор.

Технические характеристики:

возможна установка камеры весом, кг – не более 4

минимальный размер нижней площадки, см –12,2x36,5

максимальный размер нижней площадки, см – 12,2x48

конструкция стойки – телескопическая

минимальная длина стойки, см – 38

максимальная длина стойки, см – 55

противовесы, шт – 10

вес стедикама, кг – 2,5

Стедикам Proaim Camtree Wonder-DSLR WNDRDSLR поставляется в удобном кейсе с ручками. Внутри кейса – мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает сохранность оборудования во время транспортировки и хранения оборудования.