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Proaim Camtree Wonder-DSLR WNDRDSLR стедикам

Proaim Camtree Wonder-DSLR WNDRDSLR стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0179

Стедикам Proaim Camtree Wonder-DSLR WNDRDSLR – компактный и простой в работе, его установка занимает считанные минуты и не требует дополнительных инструментов. Подходит для широкого ряда современных фото- и видеокамер весом не более 4 кг. 

Описание

Небольшой вес стедикама позволяет оператору не использовать дополнительного оборудования для его поддержки. Телескопическая стойка изготовлена из высокопрочного легкого алюминия. Высота ее регулируется от 37 см до 55 см и фиксируется при помощи замка.

Универсальная быстросъемная площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей камер. Положение площадки регулируется в горизонтальной и вертикальной плоскостях (вперед, назад и из стороны в сторону), за счет этого можно более точно сбалансировать камеру. Для максимально точной балансировки камеры используются противовесы, поставляемые в комплекте. Количество противовесов можно менять по желанию оператора.

Стедикам оборудован карданным подшипником для бесшумного, плавного вращения камеры в двух плоскостях на 360 градусов.

На нижней площадке расположены резиновые ножки для большей устойчивости и отверстия для крепежных винтов, с помощью которых при необходимости можно устанавливать дополнительное оборудование, например, монитор.

Технические характеристики:

  • возможна установка камеры весом, кг – не более 4
  • минимальный размер нижней площадки, см –12,2x36,5
  • максимальный размер нижней площадки, см – 12,2x48
  • конструкция стойки – телескопическая
  • минимальная длина стойки, см – 38
  • максимальная длина стойки, см – 55
  • противовесы, шт – 10
  • вес стедикама, кг – 2,5

Стедикам Proaim Camtree Wonder-DSLR WNDRDSLR поставляется в удобном кейсе с ручками. Внутри кейса – мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает сохранность оборудования во время транспортировки и хранения оборудования.

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