Proaim Camtree Stunner (112823) стедикам

Описание

Удобный и простой в работе стедикам. Совместим с широким рядом современных моделей камер. Устройство помогает предотвратить появление нежелательной тряски в кадре. Оснащен телескопической конструкцией стержня для лучшей балансировки. Положение камеры регулируется по вертикали и по горизонтали.

Технические характеристики: