Proaim Camtree Stunner (112823) стедикам

Удобный и простой в работе стедикам. Совместим с широким рядом современных моделей камер. Устройство помогает предотвратить появление нежелательной тряски в кадре. Оснащен телескопической конструкцией стержня для лучшей балансировки. Положение камеры регулируется по вертикали и по горизонтали.
Технические характеристики:
- крепление камеры к площадке при помощи винта 1/4"
- удобная ручка для комфортной работы
- материал изготовления – алюминий с черным порошковым покрытием
- материал изготовления противовесов – нержавеющая сталь с порошковым покрытием
- винт для крепления противовесов – 1/4"
- вес одного противовеса, г – 95
- цвет стедикама – черный с противобликовым покрытием