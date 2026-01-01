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Proaim Camtree Stunner (112823) стедикам

Proaim Camtree Stunner (112823) стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0178

Стедикам Proaim Camtree Stunner (112823) – профессиональное устройство системы стабилизации для видео- и фотосъемки, предназначено для камер весом до 5–6 кг.

Описание

Удобный и простой в работе стедикам. Совместим с широким рядом современных моделей камер. Устройство помогает предотвратить появление нежелательной тряски в кадре. Оснащен телескопической конструкцией стержня для лучшей балансировки. Положение камеры регулируется по вертикали и по горизонтали.

Технические характеристики:

  • крепление камеры к площадке при помощи винта 1/4"
  • удобная ручка для комфортной работы
  • материал изготовления – алюминий с черным порошковым покрытием 
  • материал изготовления противовесов – нержавеющая сталь с порошковым покрытием
  • винт для крепления противовесов – 1/4"
  • вес одного противовеса, г – 95
  • цвет стедикама – черный с противобликовым покрытием 

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