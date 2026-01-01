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Proaim C-Flycam Pro FLCMC стедикам

Proaim C-Flycam Pro FLCMC стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0183

Стедикам Proaim C-Flycam Pro FLCMC – обновленная и усовершенствованная конструкция для зеркальных камер весом до 5 кг. Компактные размеры (53х38 см) делают его отличным помощником, как для начинающих видеографов, так и для профессионалов.

Описание

Стедикам совместим с широким рядом современных моделей DSLR-камер. Имеет высокопрочную усовершенствованную конструкцию. Установка занимает считанные минуты. Положение ручек регулируется и фиксируется.

Основной функцией стедикама является прочная фиксация камеры для предотвращения появления вибрации и тряски в кадре, подходит как для статичной, так и для динамичной съемки. Стедикам оборудован системой балансировки, которая состоит из противовесов и балансировочной платформы. 

Подшипники из нержавеющей стали обеспечивают плавное вращение стержня стедикама. Позволяют регулировать высоту положения площадки для камеры. С помощью боковой скобки можно изменить положение рукоятки (вверх, вниз).

В комплекте с данным стедикамом поставляются специальные противовесы, которые необходимы для более точной балансировки камеры при установке ее на стедикам. Количество противовесов можно менять в зависимости от пожеланий оператора. Противовесы изготовлены из металла, закрепляются на балансировочной платформе при помощи держателей. 

Быстросъемная площадка двигается назад и вперед, а также из стороны в сторону, что облегчает горизонтальную балансировку камеры. Вертикальная балансировка производится путем изменения количества противовесов, устанавливаемых на платформу. Правильная балансировка камеры позволяет получить плавную работу камеры и устранить вибрацию во время съемок.  

Для транспортировки используется кейс, внутри которого находится мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений. Оснащен удобными ручками.

Технические характеристики:

  • вес, кг – 5
  • материал – алюминий, высокопрочный пластик 
  • противовесы – 5 квадратных и 1 цилиндрической формы
  • максимально допустимая нагрузка, кг – 5
  • размеры, см – 53x38
  • диаметр телескопической стойки, см – 28
  • противобликовое покрытие черного цвета 

Комплектация

  • Стедикам C-Flycam DSLR – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка – 1 шт.

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