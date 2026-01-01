Movie Yeah My Steady стабилизатор для видео

Описание

MY Steady разработан по аналогам западных производителей. Но MY Steady имеет свои отличительные особенности. В первую очередь – это ручка с упором под локоть. Благодаря ей можно осуществлять съемку гораздо дольше. Она удобно, если необходимо оперативно приступить к съемке. Основной материал конструкции – алюминий. Стедикам находится в чехле, в котором есть отсек куда можно положить камеру и сопутствующее оборудование.

Характеристики: