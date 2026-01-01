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Movie Yeah My Steady стабилизатор для видео

Movie Yeah My Steady стабилизатор для видео

Movie Yeah
Артикул: FTR-644
Movie Yeah My Steady – система стабилизации камеры (стедикам) с упором под локоть. 

MY Steady обеспечивает плавное движение камеры, создает эффект "полета".  Картинка получается без резких скачков, тряски и "дрожащей камеры". Работает с любыми видео- и фотокамерами весом от 1 до 3 кг. Тестировался с моделями камер: Sony FX1, FX1000, Z1, X7, 2100; Panasonic DVX 100, 200; Canon 5D, 7D, 1D, и др.

Описание

MY Steady разработан по аналогам западных производителей. Но MY Steady имеет свои отличительные особенности. В первую очередь – это ручка с упором под локоть. Благодаря ей можно осуществлять съемку гораздо дольше. Она удобно, если необходимо оперативно приступить к съемке. Основной материал конструкции – алюминий. Стедикам находится в чехле, в котором есть отсек куда можно положить камеру и сопутствующее оборудование. 

 Характеристики:
  • материал – алюминий/структурированная сталь
  • диаметр центральной стойки – 22 мм
  • подшипники в трех направлениях – 6 штук
  • точность изготовления основных узлов – 0,01 мм
  • максимальная нагрузка – 3 кг
  • ширина – 30 см
  • высота – 44 см
  • высота с удлинительной втулкой – 65 см
  • длина – 15 см
  • вес – 1,5 кг

Комплектация

  1. Стедикам.
  2. Адаптер с быстросъемной площадкой.
  3. Ручка с упором под локоть.
  4. Набор грузиков (8 штук).
  5. Инструкция.
  6. Чехол.

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