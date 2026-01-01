Movie Yeah My Steady стабилизатор для видео

MY Steady разработан по аналогам западных производителей. Но MY Steady имеет свои отличительные особенности. В первую очередь – это ручка с упором под локоть. Благодаря ей можно осуществлять съемку гораздо дольше. Она удобно, если необходимо оперативно приступить к съемке. Основной материал конструкции – алюминий. Стедикам находится в чехле, в котором есть отсек куда можно положить камеру и сопутствующее оборудование.
- материал – алюминий/структурированная сталь
- диаметр центральной стойки – 22 мм
- подшипники в трех направлениях – 6 штук
- точность изготовления основных узлов – 0,01 мм
- максимальная нагрузка – 3 кг
- ширина – 30 см
- высота – 44 см
- высота с удлинительной втулкой – 65 см
- длина – 15 см
- вес – 1,5 кг