FeiyuTech Vimble 2S электрический стабилизатор для смартфон черный

Артикул: DAN-9281

Электрический стабилизатор FeiyuTech Vimble 2S для смартфона черный открывает функциональные возможности смартфона и дает получить качественные видео и фото. Оснащен встроенным аккумулятором, заряда которого хватит до 5 часов беспрерывной работы. Но если подключить к устройству PowerBank, то время автономной работы существенно увеличится.