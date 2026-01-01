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FeiyuTech Vimble 2S электрический стабилизатор для смартфон черный
FeiyuTech Vimble 2S электрический стабилизатор для смартфон черный
FeiyuTech Vimble 2S электрический стабилизатор для смартфон черный
FeiyuTech Vimble 2S электрический стабилизатор для смартфон черный

FeiyuTech Vimble 2S электрический стабилизатор для смартфон черный

FeiyuTech
Артикул: DAN-9281

Электрический стабилизатор FeiyuTech Vimble 2S для смартфона черный открывает функциональные возможности смартфона и дает получить качественные видео и фото. Оснащен встроенным аккумулятором, заряда которого хватит до 5 часов беспрерывной работы. Но если подключить к устройству PowerBank, то время автономной работы существенно увеличится.

Описание

Особенности: 

  •  Стабилизатор FeiyuTech Vimble 2S позволяет осуществлять съемку в режимах time-lapse, отслеживания объекта, панорамном и selfie. При   режиме selfie значительный комфорт обеспечивается удлиняемой ручкой, которая способна увеличиться на 18 см, позволяя достигнуть   более широкого угла съемки. Кроме этого, конструкция стабилизатора оборудована креплением, подходящим для любимых моделей   смартфонов.
  •  Подключив аксессуар с помощью модуля Bluetooth, можно управлять им с помощью функциональных клавиш, размещенных на рукоятке.   Также связать стабилизатор со смартфоном можно через приложение Vicool, что значительно упростит процесс съемки.
  •  Максимальная нагрузка: 0.21 кг.
  •  Материал: пластик.
  •  Количество осей стабилизации: 3.
  •  Минимальная ширина удерживаемого устройства: 60 мм.
  •  Максимальная ширина удерживаемого устройства: 90 мм.
  •  Работа от аккумулятора: 12 ч.
  •  Высота: 32.3 см.
  •  Ширина: 11.8 см.
  •  Глубина: 11.05 см.

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