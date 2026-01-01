FeiyuTech Vimble 2S электрический стабилизатор для смартфон черный

Особенности:
- Стабилизатор FeiyuTech Vimble 2S позволяет осуществлять съемку в режимах time-lapse, отслеживания объекта, панорамном и selfie. При режиме selfie значительный комфорт обеспечивается удлиняемой ручкой, которая способна увеличиться на 18 см, позволяя достигнуть более широкого угла съемки. Кроме этого, конструкция стабилизатора оборудована креплением, подходящим для любимых моделей смартфонов.
- Подключив аксессуар с помощью модуля Bluetooth, можно управлять им с помощью функциональных клавиш, размещенных на рукоятке. Также связать стабилизатор со смартфоном можно через приложение Vicool, что значительно упростит процесс съемки.
- Максимальная нагрузка: 0.21 кг.
- Материал: пластик.
- Количество осей стабилизации: 3.
- Минимальная ширина удерживаемого устройства: 60 мм.
- Максимальная ширина удерживаемого устройства: 90 мм.
- Работа от аккумулятора: 12 ч.
- Высота: 32.3 см.
- Ширина: 11.8 см.
- Глубина: 11.05 см.