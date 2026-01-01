FeiyuTech WG2X трехосевой стабилизатор для экшн камеры

Описание

Компактный и легкий стабилизатор имеет современную конструкцию. Он оборудован усовершенствованной системой стабилизации, базирующейся на трех бесщеточных моторах.

Устройство может работать в нескольких режимах, таких как панорамирование, блокировка и отслеживание. Кроме того, он позволяет снимать панорамы и временные видеонарезки. В режиме селфи стедикам способен плавно поворачивать камеру на 180 градусов, таким образом вы можете в любой момент повернуть ее на себя.

В этой версии есть модуль Bluetooth и WiFi для управления камерой GoPro с помощью кнопок управления на задней панели стабилизатора.

В стедикаме FeiyuTech WG2X есть стандартное крепление 1/4 дюйма. Это позволяет использовать его с различными креплениями. Адаптер, входящий в комплект, совместим с системой сборки GoPro.

Модель совместима практически со всеми GoPro - Hero3, Hero4, Hero5, Hero5 Session, Hero6 и Hero7.



