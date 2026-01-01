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FeiyuTech WG2X трехосевой стабилизатор для экшн камеры
FeiyuTech WG2X трехосевой стабилизатор для экшн камеры
FeiyuTech WG2X трехосевой стабилизатор для экшн камеры
FeiyuTech WG2X трехосевой стабилизатор для экшн камеры
FeiyuTech WG2X трехосевой стабилизатор для экшн камеры

FeiyuTech WG2X трехосевой стабилизатор для экшн камеры

FeiyuTech
Артикул: DAN-3304

Стабилизатор Feiyu WG2X предназначен для использования с экшен-камерами, GoPro и т.п.

Стабилизатор для GoPro идеально подходит при занятиях спортом и экстремальными съемками, благодаря своей брызгозащищенной конструкции.


Описание

Компактный и легкий стабилизатор имеет современную конструкцию. Он оборудован усовершенствованной системой стабилизации, базирующейся на трех бесщеточных моторах.

Устройство может работать в нескольких режимах, таких как панорамирование, блокировка и отслеживание. Кроме того, он позволяет снимать панорамы и временные видеонарезки. В режиме селфи стедикам способен плавно поворачивать камеру на 180 градусов, таким образом вы можете в любой момент повернуть ее на себя.

В этой версии есть модуль Bluetooth и WiFi для управления камерой GoPro с помощью кнопок управления на задней панели стабилизатора.

В стедикаме FeiyuTech WG2X есть стандартное крепление 1/4 дюйма. Это позволяет использовать его с различными креплениями. Адаптер, входящий в комплект, совместим с системой сборки GoPro.

Модель совместима практически со всеми GoPro - Hero3, Hero4, Hero5, Hero5 Session, Hero6 и Hero7.


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