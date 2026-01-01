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Feiyu Vlog Pocket 2 стабилизатор
Feiyu Vlog Pocket 2 стабилизатор
Feiyu Vlog Pocket 2 стабилизатор
Feiyu Vlog Pocket 2 стабилизатор
Feiyu Vlog Pocket 2 стабилизатор

Feiyu Vlog Pocket 2 стабилизатор

FeiyuTech
Артикул: DAN-9278

Компактный и легкий стабилизатор Feiyu Vlog Pocket 2 станет незаменимым спутником в путешествиях. Модель предназначена для использования со смартфонами, работающими на операционных системах Android или iOS. Для синхронизации гаджета с телефоном потребуется установить приложение Feiyu ON, которое обеспечит доступ ко всем функциям стабилизатора.

Описание

Особенности:

 На эргономичной ручке устройства расположены кнопки переключения между положением телефона и режимами блокировки и панорамной съемки, а также клавиша быстрого включения. Полного заряда встроенного литий-ионного аккумулятора хватает на 9 часов работы.
 Вращение: 360.
 Максимальная нагрузка: 0.25 кг.
 Крепежное отверстие: 1/4”.
 Количество осей стабилизации: 3.
 Минимальная ширина удерживаемого устройства: 41 мм.
 Максимальная ширина удерживаемого устройства: 89 мм.
 Емкость аккумулятора: 1300 мА*ч.
 Время зарядки аккумулятора: 1.5 ч.
 Работа от аккумулятора: 9 ч.
 Кабель: тип C.
 Высота: 24.75 см.
 Ширина: 9.39 см.
 Глубина: 6.37 см.

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