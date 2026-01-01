Feiyu Vlog Pocket 2 стабилизатор

Артикул: DAN-9278

Компактный и легкий стабилизатор Feiyu Vlog Pocket 2 станет незаменимым спутником в путешествиях. Модель предназначена для использования со смартфонами, работающими на операционных системах Android или iOS. Для синхронизации гаджета с телефоном потребуется установить приложение Feiyu ON, которое обеспечит доступ ко всем функциям стабилизатора.