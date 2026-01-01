Feiyu Vlog Pocket 2 стабилизатор

Особенности:
На эргономичной ручке устройства расположены кнопки переключения между положением телефона и режимами блокировки и панорамной съемки, а также клавиша быстрого включения. Полного заряда встроенного литий-ионного аккумулятора хватает на 9 часов работы.
Вращение: 360.
Максимальная нагрузка: 0.25 кг.
Крепежное отверстие: 1/4”.
Количество осей стабилизации: 3.
Минимальная ширина удерживаемого устройства: 41 мм.
Максимальная ширина удерживаемого устройства: 89 мм.
Емкость аккумулятора: 1300 мА*ч.
Время зарядки аккумулятора: 1.5 ч.
Работа от аккумулятора: 9 ч.
Кабель: тип C.
Высота: 24.75 см.
Ширина: 9.39 см.
Глубина: 6.37 см.