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FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона серый
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона серый
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона серый
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона серый
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона серый
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона серый
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона серый

FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона серый

FeiyuTech
Артикул: DAN-3285

Стабилизатор Feiyu Vimble 2 трехосевой для смартфона, серый.

Стабилизатор идеально подходит для съемки в путешествиях и записи видеоблогов. Между рукояткой и держателем смартфона интегрирована специальная штанга, которая легко превращает стедикам в штатив для селфи оставляя доступными все функции стабилизации.

Описание

Компактный и легкий стабилизатор имеет современную конструкцию. Он оборудован усовершенствованной системой стабилизации по трем осям.

Устройство может работать в нескольких режимах, таких как панорамирование, трекинг лица и режим Hyperlapse. Vimble 2 также предлагает режим слежения за заданным объектом и редактор видео через приложение. 

Стедикам выполнен из сверхпрочных композитных материалов. Новая батарея из комплекта устройства, обеспечивает работу стабилизатора на 5 часов. Наличие USB-разъема на рукоятке позволяет использовать прибор как повер банк для зарядки телефона.

Feiyu Vimble 2 имеет систему управления на рукояти в виде кнопок, позволяющих управлять поворотом смартфона и самой съемкой. Данный стабилизатор может запоминать предварительно заданные движения, что дает возможность создавать поистине красивые ролики и с тайм-лапсом. Возможно использование стедикама в портретном и панорамном режиме и вращать смартфон на 320 градусов.


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