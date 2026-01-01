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Feiyu Tech Scorp-C электронный стедикам
Feiyu Tech Scorp-C электронный стедикам
Feiyu Tech Scorp-C электронный стедикам
Feiyu Tech Scorp-C электронный стедикам
Feiyu Tech Scorp-C электронный стедикам

Feiyu Tech Scorp-C электронный стедикам

FeiyuTech
Артикул: DAN-9283

 Благодаря электронному 3-осевому стедикаму Feiyu Tech Scorp-C снимайте стабилизированные, динамичные кадры. Этот стедикам унаследовал эргономику и лаконичный дизайн старших моделей серии Scorp и адаптированное управление по Bluetooth (через приложение). Благодаря грузоподъемности до 2,5кг, стедикам может работать с широким выбором камер Sony, Canon, Nikon, Panasonic, FUJIFILM, и Sigma, кабели для управления которыми входят в комплект. Встроенный аккумулятор на 2500мАч заряжается посредством порта USB Type-C и обеспечивает до 13 часов работы без подзарядки. Макромолекулярные полимерные материалы и алюминиевые сплавы позволили создать лёгкое и сбалансированное устройство гимбала.

Описание

Особенности:

 Управление кнопками и в приложении выбирайте между различными режимами слежения для кастомизируемого движения.Автонастройка моторов под вес установленной камеры.Переключение между портретным и ландшафтным режимом.
 Просмотр отснятного материала; съемка таймлапсов и панорам.
 Емкость аккумулятора - 2500мАч.
 Время работы от аккумулятора (теор)- до 13ч.
 Время зарядки - около 1.6ч (при использовании быстрой зарядки 18Вт).
 Материалы корпуса изделия: синтетические макромолекулярные смолы, алюминиевый сплав.
 Вес окол: 1200г.
 Грузоподъемность: до 2.5кг.
 Защита от влаги: отсутствует.
 Размеры: 314.4*210.7*243.3мм (в положении для балансировки).
               280.8*266.2*71.3мм (в сложенном состоянии с заблокированными осями).

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