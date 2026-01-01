Feiyu Tech Scorp-C электронный стедикам

Описание

Особенности:

Управление кнопками и в приложении выбирайте между различными режимами слежения для кастомизируемого движения.Автонастройка моторов под вес установленной камеры.Переключение между портретным и ландшафтным режимом.

Просмотр отснятного материала; съемка таймлапсов и панорам.

Емкость аккумулятора - 2500мАч.

Время работы от аккумулятора (теор)- до 13ч.

Время зарядки - около 1.6ч (при использовании быстрой зарядки 18Вт).

Материалы корпуса изделия: синтетические макромолекулярные смолы, алюминиевый сплав.

Вес окол: 1200г.

Грузоподъемность: до 2.5кг.

Защита от влаги: отсутствует.

Размеры: 314.4*210.7*243.3мм (в положении для балансировки).

280.8*266.2*71.3мм (в сложенном состоянии с заблокированными осями).