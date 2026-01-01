FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой

Описание

Панель управления стабилизатора выполнена в виде сенсорного экрана, на котором пользователь может вызвать информацию и статус всех функций и настроек прибора. Гибкая и интуитивно понятная система управления позволяет оперативно ориентироваться в параметрах режима работы. Размещенные по бокам дисплеи отображают текущее значение параметров кадра - светочувствительность, экспозицию, баланс белого и другое.

Удобное управление дает возможность быстро переключать актуальный пресет настроек съемки. В аппарате есть режим полного сопровождения, заданной траектории, сопровождения прямо и блокировки.

Модель совместима с быстросъемной универсальной пластиной Manfrotto PL501. Это приспособление позволяет за несколько секунд снять фотоаппарат и вернуть на место.

Устройство способно поддерживать два одновременных подключения - по Bluetooth и Wi-Fi. Пользователь может подключить фотоаппарат к держателю через Wi-Fi, а затем запустить на смартфоне фирменное приложение и подключиться ко всей системе через Bluetooth. Таким образом, можно управлять настройками фотокамеры через смартфон.

Характеристики:

максимальная нагрузка - 2,8 кг

емкость аккумулятора - 2200 мАч

время работы около - 12 часов

материал корпуса - алюминий

вес - 1,252 кг

Горизонтальная рукоятка для FeiyuTech A 2000 обеспечивает удобный и надежный хват сразу двумя руками, а также позволяет закрепить дополнительное оборудование - монитор, микрофон, видео свет и многое другое, что может понадобиться вам в настройке и позволит увеличить возможные ракурсы съемок.

Для облегчения работы в правой рукоятке есть полное дублирование всех функций ручки стабилизатора. А в левой - устанавливаются аккумуляторы.

Рукоятки обернуты противоскользящим материалом, что позволяет комфортно удерживать руку.

Для удобства транспортировки и хранения ручка складываться пополам.

Характеристики: