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FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой
FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой
FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой
FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой
FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой
FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой
FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой
FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой
FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой
FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой

FeiyuTech A2000 трехосевой стабилизатор в комплекте с двойной ручкой

FeiyuTech
Артикул: DAN-3292

Трехосевой стабилизатор Feiyu Tech A2000 в комплекте с двойной ручкой.

Иновационный трехосевой стедикам является устройством, умеющим работать с массивными фотокамерами зеркального типа, весом до 2,8 кг. В этом ему помогают мощные электрические моторы, отличающиеся более высоким крутящим моментом, чем в аналогах. Управление сервоприводами осуществляет процессор, работающий по обновленным алгоритмам. Комплектуется складной ручкой для стабилизаторов Feiyu серии A.

Описание

Панель управления стабилизатора выполнена в виде сенсорного экрана, на котором пользователь может вызвать информацию и статус всех функций и настроек прибора. Гибкая и интуитивно понятная система управления позволяет оперативно ориентироваться в параметрах режима работы. Размещенные по бокам дисплеи отображают текущее значение параметров кадра - светочувствительность, экспозицию, баланс белого и другое.

Удобное управление дает возможность быстро переключать актуальный пресет настроек съемки. В аппарате есть режим полного сопровождения, заданной траектории, сопровождения прямо и блокировки.

Модель совместима с быстросъемной универсальной пластиной Manfrotto PL501. Это приспособление позволяет за несколько секунд снять фотоаппарат и вернуть на место.

Устройство способно поддерживать два одновременных подключения - по Bluetooth и Wi-Fi. Пользователь может подключить фотоаппарат к держателю через Wi-Fi, а затем запустить на смартфоне фирменное приложение и подключиться ко всей системе через Bluetooth. Таким образом, можно управлять настройками фотокамеры через смартфон.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 2,8 кг
  • емкость аккумулятора - 2200 мАч
  • время работы около - 12 часов
  • материал корпуса - алюминий
  • вес - 1,252 кг

Горизонтальная рукоятка для FeiyuTech A 2000 обеспечивает удобный и надежный хват сразу двумя руками, а также позволяет закрепить дополнительное оборудование - монитор, микрофон, видео свет и многое другое, что может понадобиться вам в настройке и позволит увеличить возможные ракурсы съемок.

Для облегчения работы в правой рукоятке есть полное дублирование всех функций ручки стабилизатора. А в левой - устанавливаются аккумуляторы.
Рукоятки обернуты противоскользящим материалом, что позволяет комфортно удерживать руку.
Для удобства транспортировки и хранения ручка складываться пополам.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 2000 г
  • вес - 1500 г

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Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение.

Цветовая температура 3200-5600 К.

Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами.

Диммерная регулировка мощности от 10% до 100%.

Питание от литиевого аккумулятора модель SONY NP-F970 (приобретается дополнительно).

Установочный кронштейн с поворотной головкой позволит расположить осветитель под нужным углом.

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