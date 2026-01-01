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FeiyuTech Summon+ стабилизатор с камерой 4K
FeiyuTech Summon+ стабилизатор с камерой 4K
FeiyuTech Summon+ стабилизатор с камерой 4K
FeiyuTech Summon+ стабилизатор с камерой 4K
FeiyuTech Summon+ стабилизатор с камерой 4K
FeiyuTech Summon+ стабилизатор с камерой 4K
FeiyuTech Summon+ стабилизатор с камерой 4K

FeiyuTech Summon+ стабилизатор с камерой 4K

FeiyuTech
Артикул: DAN-3597

Стабилизатор Feiyu Summon+.

Summon+ трехосевой стабилизатор с камерой 4K и беспроводным пультом с джойстиком, действующим на расстоянии 15 м.
Камера имеет 16MP 1/2,3 Sony Image Sensor и может снимать до 4K/25 кадров в секунду, 1080p 60, 720p 120 Видео и до 16 MP 4608x3456 фотографии. Оборудована 2" ЖК-дисплеем, встроенным светодиодным датчиком.

Описание

Трехосевой ручной стабилизатор оснащен встроенной камерой 4K с 16-мегапиксельным датчиком изображения, усовершенствованным процессором изображения Panasonic и двумя встроенными микрофонами. Он имеет большой джойстик для перемещения по трем осям и одну кнопку для начала и остановки записи.

Камера Feiyu Tech Summon+ 3 оснащена дополнительным микрофоном и более устойчивым Wi-Fi-соединением. Она оснащена 16-мегапиксельным датчиком изображения Sony и захватывает видео с разрешением Ultra HD 4K (3840 x 2160) со скоростью до 25 кадров в секунду.

Объектив камеры имеет широкий угол обзора 95 градусов, а двухдюймовый ЖК-дисплей на задней панели камеры позволяет следить за записью в режиме реального времени, а также предлагает удобное в использовании меню настройки для функций камеры и стедикама.

Камера имеет два микрофона, разнесенные друг от друга, чтобы свести к минимуму нежелательный захват шума. Она также имеет яркий светодиодный индикатор на передней панели камеры, который вы можете включить, чтобы осветить ночные сцены.

Стабилизатор способен вращаться на 360 градусов, производить поворот и движение наклона на 310 градусов.

Прибор изготовлен из алюминия, рукоятка из диоксида кремния.

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