Feiyu FY-G6 Max стабилизатор трехосевой

Особенности:
В стабилизаторе FEIYU FY-G6 Max установлена батарея емкостью 2200 мА*ч. Полного заряда аккумулятора достаточно для работы гаджета на протяжении 9 часов.
Вращение: 360.
Максимальная нагрузка: 1.2 кг.
Крепежное отверстие: 1/4”.
Количество осей стабилизации: 3.
Минимальная ширина удерживаемого устройства: 54 мм.
Максимальная ширина удерживаемого устройства: 87 мм.
Назначение: для смартфонов, для экшн-камер, для фотокамер.
Интерфейсы связи: Bluetooth, Wi-Fi.
Автопанорама: есть.
Режим слежения: есть.
Емкость аккумулятора: 2200 мА*ч.
Время зарядки аккумулятора: 3 ч.
Работа от аккумулятора: 9 ч.
Особенности: