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Feiyu FY-G6 Max стабилизатор трехосевой
Feiyu FY-G6 Max стабилизатор трехосевой
Feiyu FY-G6 Max стабилизатор трехосевой
Feiyu FY-G6 Max стабилизатор трехосевой
Feiyu FY-G6 Max стабилизатор трехосевой
Feiyu FY-G6 Max стабилизатор трехосевой

Feiyu FY-G6 Max стабилизатор трехосевой

FeiyuTech
Артикул: DAN-9279

Стабилизатор трехсетевой Feiyu FY-G6 Max располагает девятью режимами работы и подойдет для использования как новичком, так и профессионалом. Устанавливая различные камеры весом не более 1.2 кг потребуется произвести их балансировку, остальные настройки аксессуар выполнит самостоятельно. Устройство оснащено OLED-дисплеем, на котором отображается информация о его работе. Кроме этого, изделие имеет блокировку осей при съемке или транспортировке. Кнопки управления моделью располагаются на рукоятке, что позволяет не использовать смартфон.

Описание

Особенности:
 В стабилизаторе FEIYU FY-G6 Max установлена батарея емкостью 2200 мА*ч. Полного заряда аккумулятора достаточно для работы гаджета на протяжении 9 часов.
 Вращение: 360.
 Максимальная нагрузка: 1.2 кг.
 Крепежное отверстие: 1/4”.
 Количество осей стабилизации: 3.
 Минимальная ширина удерживаемого устройства: 54 мм.
 Максимальная ширина удерживаемого устройства: 87 мм.
 Назначение: для смартфонов, для экшн-камер, для фотокамер.
 Интерфейсы связи: Bluetooth, Wi-Fi.
 Автопанорама: есть.
 Режим слежения: есть.
 Емкость аккумулятора: 2200 мА*ч.
 Время зарядки аккумулятора: 3 ч.
 Работа от аккумулятора: 9 ч.

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