Feiyu FY-G6 Max стабилизатор трехосевой

Артикул: DAN-9279

Стабилизатор трехсетевой Feiyu FY-G6 Max располагает девятью режимами работы и подойдет для использования как новичком, так и профессионалом. Устанавливая различные камеры весом не более 1.2 кг потребуется произвести их балансировку, остальные настройки аксессуар выполнит самостоятельно. Устройство оснащено OLED-дисплеем, на котором отображается информация о его работе. Кроме этого, изделие имеет блокировку осей при съемке или транспортировке. Кнопки управления моделью располагаются на рукоятке, что позволяет не использовать смартфон.