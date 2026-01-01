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FeiyuTech FY-G5 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech FY-G5 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech FY-G5 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech FY-G5 трехосевой стабилизатор

FeiyuTech FY-G5 трехосевой стабилизатор

FeiyuTech
Артикул: DAN-3295

Стабилизатор Feiyu FY-G5 предназначен для использования с экшен-камерами, GoPro и т.п.

Стабилизатор для GoPro идеально подходит при занятиях спортом и экстремальными съемками, благодаря своей брызгозащищенной конструкции. Прибор имеет возможность управления через Bluetooth с помощью смартфона и увеличенное время автономной работы. Совместим с экшн-камерами GoPro HERO7 / 6 / 5 / 4, а также камерами других производителей, например SJCAM, Xiaomi, имеющих схожий с GoPro формфактор.


Описание

Стедикам отличается более мощными и точными моторами с энкодерами, наличием беспроводного модуля Bluetooth для управления стабилизатором удаленно со смартфона или планшета под управлением iOS либо Android, долгим временем работы благодаря использованию аккумуляторов большого объема типоразмера 22650, до 8 часов автономно.

Впервые цифровой стабилизатор позволит снимать видео в экстремальных для подобного рода устройств условиях: под дождем, у бассейна, на сноуборде, серфе, кайте и т.д. Наличие двух разъемов с резьбой размера 1/4 дюйма на корпусе позволяет закреплять стабилизатор с помощью совместимых аксессуаров, например, используя зажимы, или крепления от экшн-камер.

Прибор поддерживает функцию прямой зарядки, аккумуляторы стабилизатора можно заряжать просто подключив его кзарядному устройству кабелем microUSB.

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