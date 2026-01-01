FeiyuTech FY-G5 стабилизатор + телескопический монопод

Описание

Стедикам отличается более мощными и точными моторами с энкодерами, наличием беспроводного модуля Bluetooth для управления стабилизатором удаленно со смартфона или планшета под управлением iOS либо Android, долгим временем работы благодаря использованию аккумуляторов большого объема типоразмера 22650, до 8 часов автономно.

Впервые цифровой стабилизатор позволит снимать видео в экстремальных для подобного рода устройств условиях: под дождем, у бассейна, на сноуборде, серфе, кайте и т.д. Наличие двух разъемов с резьбой размера 1/4 дюйма на корпусе позволяет закреплять стабилизатор с помощью совместимых аксессуаров, например, используя зажимы, или крепления от экшн-камер.

Прибор поддерживает функцию прямой зарядки, аккумуляторы стабилизатора можно заряжать просто подключив его кзарядному устройству кабелем microUSB.

В комплект входит телескопический монопод. Ручка, выполненная из силикона, комфортно лежит в руке. Размер устройства можно регулировать от 190 до 730 мм, что является наиболее часто используемой длиной для большинства типов съемки.