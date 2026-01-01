FeiyuTech AK4500 стабилизатор

Описание

Панель управления стабилизатора выполнена в виде сенсорного экрана, на котором отображается информация и статус всех функций и настроек прибора. Гибкая и интуитивно понятная система управления позволяет оперативно ориентироваться в параметрах режима работы.

Совместимые камеры: Canon 5D Mark IV, Canon 1D X Mark II, Canon 5D Mark III, Canon 6D Mark II, Panasonic GH5, Panasonic GH5S, Sony α9, Sony α7 R2, Sony α6 500, Sony α7 R3, Nikon D500, NikonD7500.

Данная модель совместима с Manfrotto и ARCA Swiss Typestandard. Это приспособление позволяет за несколько секунд снять фотоаппарат и вернуть на место.

Устройство способно поддерживать два одновременных подключения - по Bluetooth и Wi-Fi. Пользователь может подключить фотоаппарат к держателю через Wi-Fi, а затем запустить на смартфоне фирменное приложение и подключиться ко всей системе через Bluetooth. Таким образом, можно управлять настройками фотокамеры через смартфон.

Характеристики: